«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью – 0:0

Всё, игра завершилась. 0:0 — боевая ничья в Туле. Чемпионат России ждет пауза на игры сборных.

90+4' «Химки» устроили финальный штурм на ворота «Арсенала», но так ничего и не получилось.

90+2' Зурико получил желтую карточку за грубую игру против Тихого.

90' Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

88' Штрафной для «Химок»: Мирзов прострелил в «стенку».

87' Мирзов с разворота пробивал в цель — мяч попал в Новосельцева.

83' Оружейники всё нагнетают обстановку у ворот Лантратова, но решающий удар ни у кого не выходит точным.

79' Моментище у «Арсенала»! Зурико промчался по левому флангу, сместился в центр и отправил пас Хлусевичу. Даниил немного разминулся с мячом.

75' Хагуш умудрился тоже получить предупреждение — видимо, за излишние эмоции.

74' Мяч после штрафного оказывается в воротах «Арсенала», но арбитр гол не засчитал. Был фол.

73' Новосельцев заработал желтую карточку.

72' Да, делает Божович замену. Пожелаем капитану «Арсенала» здоровья!

71' Костадинов не сможет продолжить игру. Сокол готовится выйти на поле.

70' У «Химок» Кухарчук заменил Соколова.

69' Костадинов и Трошечкин неприятно столкнулись головами в штрафной. Медики оказывают помощь обоим футболистам. Нашего капитана уносят с поля на носилках!

67' Двойная замена у «Арсенала»: Гулиев и Тудорие сыграют вместо Кангвы и Маркова.

65' Зурико! Пытался закрутить мяч в ворота Лантратова. Не попал в створ.

64' «Химки» всё чаще оказываются на половине поля «Арсенала». Оружейники неплохо справляются с атаками соперника.

63' Черевченко делает замену: Набиуллин вышел на поле вместо Боженова.

62' Филин отобрал мяч у Давиташвили на подступах к штрафной.

59' Боженов придерживал Зурико за футболку. Желтая карточка футболисту.

59' Команды обменялись опасными моментами — сначала Долгов проверил Коченкова на прочность, затем Хлусевич Лантратова.

54' Трошечкин нанес сильный удар издалека. Мимо ворот.

53' Момент у туляков! Мирзов в последний момент выбил мяч из-под ног Давиташвили.

52' Теперь Коченкову пришлось вступать в игру после забега футболистов «Химок».

48' Классный сэйв Лантратова! Голкипер гостей выбил мяч после прострела Кингса.

46' Марков пробивал издалека — вратарь «Химок» мяч забрал.

46' Второй тайм. Продолжаем.

Замены у «Химок»: Долгов и Трошечкин вышли вместо Адеми и Глушакова.

Оперативный фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала»:

Статистика первого тайма:

Уходим на перерыв.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

42' В концовке тайма игра переместилась на половину поля «Арсенала», хотя преимущество большую половину времени было на стороне оружейников. Становится тревожно.

40' «Химки» огрызнулись классной атакой, которая завершилась прострелом Глушакова. Мяч пролетел рядом со штангой.

38' Кингс Кангва получил «горчичник» за фол против Мирзова — отмахнулся от соперника и попал по лицу.

37' Кингс пробил по воротам из-за пределов штрафной — мяч пролетел выше перекладины.

35' Прошла передача Смольникова справа на Кангву в центр штрафной, Кингс пробил, химчане перевели мяч на угловой.

32' У «Арсенала» вышла неплохая атака, которую создали на фланге Смольников и Хлусевич. В итоге Марков заработал угловой.

29' Желтая карточка Тихому — жестко сыграл против Чаушича.

26' Боженову понадобилась помощь медиков после столкновения с Кингсом. Химчанин, похрамывая, покидает поле.

23' Гости подобрались к воротам Коченкова, но арсенальцы успели отобрать мяч.

20' Смольников буквально вытолкнул скоростного Мирзова за линию поля.

17' Филин не по правилам остановил Давиташвили. Желтая карточка футболисту «Химок».

16' Теперь угловой для химчан — Марков выбил мяч за пределы поля.

15' Чаушич за несколько секунд дважды стрелял в цель: первый удар пришелся в соперника, второй отбил вратарь Лантратов.

11' Угловой для «Арсенала». Костадинов едва не отправил мяч в сетку ворот «Химок»! Вышло немного неточно.

7' Хлусевич получил классный пас через всё поле от Беляева и сходу пробил — мяч пролетел выше ворот.

4' Зурико завалили в центре поля. Арсенальцы разыграли штрафной, но ничего опасного не вышло.

1' Сразу же химчане ринулись в атаку. Соколов прорвался по левому флангу к воротам, его удар блокировали.

1' Стартовый свисток. Матч начался. Вперед, «Арсенал»!

0' Друзья, как считаете, кто победит? Делитесь мнением в комментариях!

0' Главный судья матча — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

0' Составы на матч:

0' Интересный факт: туляки ни разу не выиграли у «Химок» в домашних матчах. Кто знает, может, именно сегодня прервется эта неприятная статистика.

0' Как команды прибывали на стадион, в фоторепортаже ПФК «Арсенал»:

0' В последних четырех матчах оружейники добыли всего 4 очка: проиграли «Ахмату» и «Уралу», обыграли «Нижний Новгород» и расписали ничью с ЦСКА.

У «Химок» ситуация немного хуже. Команда Черевченко проиграла «Спартаку» и «Уфе» и сыграла две ничьи — с «Нижним» и «Локо».

0' «Арсенал» и «Химки» — соседи по турнирной таблице. В случае победы одна из команд покинет зону стыковых матчей. Ставки сегодня высоки.

0' Главный тренер «Химок» — Игорь Черевченко. Он впервые приедет в Тулу после отставки с поста тренера «Арсенала». Интересно посмотреть противостояние нынешнего и бывшего наставников оружейников.



0' Сегодня на трибунах Центрального стадионе фанаты устроят парад баннеров. В честь семилетия объединения тульских болельщиков «Могучий Восток». Фаны представят свои лучшие работы за последние годы.

0' Добрый вечер, друзья! Тульский «Арсенал» в рамках 10-го тура РПЛ принимает дома подмосковные «Химки». Матч начнется в 19.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Болеем за оружейников вместе с Myslo!