На ул. Кирова в Туле изменили режим работы светофора

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Теперь для вызова пешеходной фазы нужно нажать кнопку.

Для повышения безопасности дорожного движения, снижения времени ожидания движения и повышения пропускной способности в районе дома № 165 по ул. Кирова в Туле изменили режим работы светофорного объекта.

«Со 2 октября на данном светофоре пешеходная фаза вызывается посредством нажатия на кнопку расположенную на стойке светофорного объекта. После нажатия пешеходу необходимо дождаться сигнала разрешающего переход и перейти проезжую часть», — сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Управление по транспорту и дорожному хозяйству.