Изображение Edward Lich с сайта Pixabay
На ул. Кирова в Туле изменили режим работы светофора
Теперь для вызова пешеходной фазы нужно нажать кнопку.
Для повышения безопасности дорожного движения, снижения времени ожидания движения и повышения пропускной способности в районе дома № 165 по ул. Кирова в Туле изменили режим работы светофорного объекта.
«Со 2 октября на данном светофоре пешеходная фаза вызывается посредством нажатия на кнопку расположенную на стойке светофорного объекта. После нажатия пешеходу необходимо дождаться сигнала разрешающего переход и перейти проезжую часть», — сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Напомним, вечером 20 августа, в районе дома № 165 по ул. Кирова произошло ДТП — водитель мотоцикла Honda сбил школьницу. Девочка и ее приятель перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Другие статьи по темам
Место