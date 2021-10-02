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На ул. Кирова в Туле изменили режим работы светофора
Изображение Edward Lich с сайта Pixabay

На ул. Кирова в Туле изменили режим работы светофора

Теперь для вызова пешеходной фазы нужно нажать кнопку.

Для повышения безопасности дорожного движения, снижения времени ожидания движения и повышения пропускной способности в районе дома № 165 по ул. Кирова в Туле изменили режим работы светофорного объекта.
 
«Со 2 октября на данном светофоре пешеходная фаза вызывается посредством нажатия на кнопку расположенную на стойке светофорного объекта. После нажатия пешеходу необходимо дождаться сигнала разрешающего переход и перейти проезжую часть», — сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Управление по транспорту и дорожному хозяйству.
 
Напомним, вечером 20 августа, в районе дома № 165 по ул. Кирова произошло ДТП — водитель мотоцикла Honda сбил школьницу. Девочка и ее приятель перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:01 +1
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