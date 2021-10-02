новости
новости
Регистрация
В Тульской области москвичка поставила на учет в заброшенном доме двух иностранцев
Изображение Hans Benn с сайта Pixabay

В Тульской области москвичка поставила на учет в заброшенном доме двух иностранцев

Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В Каменском районе суд вынес приговор 36-летней жительнице Московской области. Ее признали виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).
 
В январе и феврале этого года женщина фиктивно поставила на учет в принадлежащем ей и непригодном для проживания доме в Каменском районе двух иностранцев. При этом она заведомо знала, что последние в указанном помещении пребывать не будут.
 
«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
фиктивная регистрация
Место
Тульская областьКимовский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью – 0:0
«Арсенал» и «Химки» сыграли вничью – 0:0
На огородах в селе Частое снова пасутся лошади, которые пугают жителей
На огородах в селе Частое снова пасутся лошади, которые пугают жителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.