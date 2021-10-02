В Тульской области москвичка поставила на учет в заброшенном доме двух иностранцев

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В Каменском районе суд вынес приговор 36-летней жительнице Московской области. Ее признали виновной по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

В январе и феврале этого года женщина фиктивно поставила на учет в принадлежащем ей и непригодном для проживания доме в Каменском районе двух иностранцев. При этом она заведомо знала, что последние в указанном помещении пребывать не будут.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.