Как «Урал» добыл первую победу в чемпионате, а «Арсенал» снова проиграл на выезде – обзор Myslo

Фото: пресс-служба ФК «Урал».

Тульский «Арсенал» отправлялся на матч 9-го тура Российской премьер-лиги в Екатеринбург если не в статусе фаворита, то уж точно в роли команды, которая должна без проблем забрать очки у провалившего старт турнира «Урала». После восьми туров у подопечных Игоря Шалимова не было ни одной победы: команда три раза сыграла вничью и пять раз проиграла.

В предыдущем туре туляки одержали волевую победу в Нижнем Новгороде, а потом вдоволь покуражились в Брянске над несчастным «Динамо». Екатеринбуржцы, в свою очередь, сыграли безголевую ничью с московским «Локомотивом», после чего во Владимире обыграли «Торпедо».

В очных противостояниях между клубами царило абсолютное равенство: две победы у «Урала» (одна из них была одержана в серии пенальти на Кубке России), две — у «Арсенала» и одна ничья. Стоит напомнить, что до недавнего времени туляков тренировал Дмитрий Парфенов, построивший ранее в Екатеринбурге весьма симпатичную команду.

В матче против «Урала» нынешний тренер «Арсенала» Миодраг Божович не мог рассчитывать на Сергея Ткачева и Евгения Луценко. Вместо них в стартовом составе появились Кирилл Панченко и Евгений Марков. Кроме этого, Игорь Смольников заменил Артема Суханова.

Туляки, поддерживать которых на трибуны «Екатеринбург-Арены» приехали семь болельщиков, начали игру довольно бодро: атаковали и пытались доминировать, но первый острый момент создали хозяева. Кирилл Колесниченко принял мяч на линии вратарской и неловко ткнул его в сторону ворот Антона Коченкова. Это был тревожный звонок, на который оборона туляков не обратила никакого внимания. На 5-й минуте Даниил Хлусевич и Иван Новосельцев забыли в своей штрафной Эрика Бикфалви, и счет в матче был открыт. Румынский форвард воспользовался скидкой Бранко Йовичича, обработал мяч и спокойно переправил его в ворота «Арсенала».

Почувствовав уверенность в своих силах, хозяева продолжили атаковать и через пару минут забили похожий гол. После заброса Андрея Егорычева всё тот же Бикфалви вновь остался без опеки, принял мяч под удар и снова переиграл Коченкова. К счастью для туляков, на помощь им пришел VAR: после затянувшегося просмотра видеоповтора главный арбитр матча разглядел игру рукой у нападающего «Урала» и отменил взятие ворот.

Поймавшие кураж хозяева не особо расстроились и продолжили наседать на ворота гостей. Раз за разом «Урал» прорывался к воротам «Арсенала» через правый край — Рамазан Гаджимурадов вчистую переигрывал Данилу Степанова. Антон Коченков до поры до времени выручал туляков, и футболисты «Арсенала», казалось бы, смогли к 25-й минуте отодвинуть игру от своих ворот. Но впереди у «канониров» решительно ничего не получалось, Панченко, который должен был создавать для партнеров опасные моменты, растворился на поле (во втором тайме его заменит Зурико Давиташвили), а Евгений Марков, лишенный мяча, в первом тайме запомнился только полученной желтой карточкой.

На 32-й минуте левый край обороны «Арсенала» вновь провалился, и в последнюю секунду после прострела с края Новосельцев смог выбить мяч на угловой. Гаджимурадов выполнил идеальную подачу, а Егорычев выиграл борьбу у Панченко и Смольникова, пробив головой без шансов для Коченкова — 2:0.

Получив комфортный перевес в два мяча, «Урал» постепенно отдал мяч гостям. Туляки пошли вперед, но толку от этого было немного. Первый удар по воротам хозяев «Арсенал» нанес на исходе первого тайма — Максим Беляев подключился к угловому, но пробил рядом со штангой.

Второй тайм начался с атак туляков: реактивный Хлусевич и добавивший скорости Давиташвили начали раз за разом разрывать свои фланги. Этот всплеск активности привел сразу к нескольким угловым у ворот «Урала» и неточным ударом Маркова, после чего на поле наступило временное затишье. «Шмели» снова уступили мяч гостям, на этот раз целиком и полностью, не забывая при удобном случае убегать в контратаки — всё через тот же правый край. В ходе одной из них, на 58-й минуте, Бикфалви простил «Арсенал», не попав в ворота с линии вратарской. Отметим, что, завладев мячом, туляки так и не смогли извлечь из территориального преимущества никаких выгод. Единственный по-настоящему голевой момент «оружейники» создали на 60-й минуте. Давиташвили отдал прекрасный пас в штрафную на Хлусевича, но вратарь «Урала» справился с ударом Даниила.

На 58-й минуте Божович, который не мог не заметить, что Степанов проводит не лучший матч, поменял его на Акселя Бьорнстрема. Швед, к слову, сыграл ничуть не лучше Данилы: сначала «организовал» для «Урала» выход один на один и потом сам же исправил свою ошибку. А затем получил желтую карточку, пойдя в неоправданно грубый стык с Арсеном Адамовым.

На последних минутах «Арсенал» нашел в себе силы организовать штурм ворот хозяев, но так и не смог забить хотя бы гол престижа. Навал на ворота Помазуна закончился выстрелом Новосельцева на трибуны стадиона.

Остается надеяться, что поражение подстегнет туляков и добавит им спортивной злости. Реабилитироваться за поражение в Екатеринбурге «Арсенал» сможет довольно скоро — матч 10-го тура состоится уже 2 октября. В гости к «красно-желтым» приедут «Химки», ведомые Игорем Черевченко, который в прошлом сезоне возглавлял тульский «Арсенал».

«Урал» Екатеринбург — «Арсенал» — 2:0 (2:0)

27 сентября. Екатеринбург, «Екатеринбург Арена», 751 зритель. Судьи Алексей Матюнин, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов (все — Москва).

Голы: Бикфалви (5, 1:0), Егорычев (32, 2:0).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич (Гагнидзе, 87), Бикфалви, Егорычев, Мишкич (Августиняк, 68), Гаджимурадов (Подберезкин, 63).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 60), Костадинов, Чаушич, Панченко (Давиташвили, 46), Хлусевич, Э. Кангва (К. Кангва, 69), Марков.

Предупреждения: Марков (19), Герасимов (45), Кузьмичев (65), Бьорнстрем (75), Колесниченко (90+), Помазун (90+), Беляев (90+).

Удары (в створ): 13 (6) — 9 (1). Угловые: 6 — 7. Голевые моменты: 5 — 1.