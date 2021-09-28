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На пересечении пр. Ленина и ул. Агеева пробка из-за ДТП

На пересечении пр. Ленина и ул. Агеева пробка из-за ДТП

Столкнулись два легковых автомобиля.

Утром 28 сентября на перекрестке пр. Ленина/ул. Агеева в Туле столкнулись Volkswagen Tiguan и Citroen Berlingo. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
Судя по положению транспортных средств, оба автомобиля совершали поворот налево с ул. Агеева. Предположительно, один из них притормозил, а второй врезался в него из-за несоблюдения дистанции.
 
Пострадавших в результате происшествия нет, однако из-за участников автоаварии на перекрестке возникло затруднение движения.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:55 +3
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