«Динамо» Брянск – «Арсенал»: обзор Myslo

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Юбилейный гол туляков в розыгрышах Кубка России, дебютный гол Сокола и шедевр Новикова – всё о победе туляков в Брянске.

Свой поход в Кубке России тульский «Арсенал», как и в прошлом году, начал со второго этапа. В этот раз соперниками туляков в элитном групповом раунде стали брянское «Динамо» и московский «Велес». Если москвичи выступают в первенстве ФНЛ [Футбольная национальная лига], то брянские футболисты по итогам прошлого сезона опустились в ПФЛ [Профессиональная футбольная лига — третий по рангу турнир в стране].

Первый матч в этой группе был сыгран еще 25 августа — «Велес» не оставил шансов «Динамо», обыграв их со счетом 3:0. Таким образом, «Арсенал» отправлялся в Брянск не только в статусе очевидного фаворита, но и с прекрасным настроением — пару дней назад команда в валидольном матче переиграла «Нижний Новгород». Вместе с командой на выезд отправилась и внушительная группа поддержки — фанаты «Арсенала», как и всегда, весь матч поддерживали любимый клуб.

По сравнению с матчем в Нижнем Миодраг Божович сделал ряд перестановок, дав поиграть тем футболистам, кто получает не так много игрового времени. С первых минут на ужасного качества газоне появились Егор Шамов, Артем Сокол, Аксель Бьорнстрем, Зурико Давиташвили, Кингс Кангва, Кирилл Панченко.

«Арсенал» сразу же завладел мячом, комбинируя настолько, насколько позволяло покрытие брянского стадиона. Тем не менее хозяева не стушевались и даже нанесли первый в матче удар по воротам, но игрок «Динамо» пробил крайне неточно.

Туляки, между тем, к 11-й минуте перевели игру на половину поля хозяев и вполне закономерно открыли счет. Зурико Давиташвили выполнил прекрасную подачу с угла поля, а Артем Сокол здорово пробил головой. Отметим, что для Артема этот гол стал дебютным в составе «Арсенала».

Как и следовало ожидать, забитый гол раскрепостил Тулу. За 8 минут «Арсенал» еще дважды отправил мяч в сетку «Динамо». Сначала Панченко получил мяч на линии штрафной и ювелирным ударом отправил его в угол ворот Ивана Сальникова. Этот гол стал для туляков сотым в рамках кубкового турнира. А через 5 минут Даниил Хлусевич завершил отличную контратаку. После перехвата в центре поля и быстрого перевода на флаг Аксель стрелял на Евгения Маркова, но удар нападающего был заблокирован: первым к бесхозному мячу успел Хлусевич и переправил его в ворота.

После такой блестящей десятиминутки туляки взяли паузу. Футболисты «Динамо» пробовали соорудить хотя бы подобие опасной атаки, но не могли подобраться к владениям Шамова. «Арсенал» ответил классным проходом Давиташвили: грузинский футболист обыграл несколько человек и отправил парашютик за уши вратарю, но мяч предательски попал в штангу.

Команды продолжили обмениваться атаками, и на 44-й минуте вновь сказался класс «Арсенала». Артем Суханов прорвался по правому флангу и прострелил на Маркова, защитники хозяев выбили мяч на линию штрафной площади, и набегавший Кингс Кангва от души приложился по футбольному снаряду, сделав счет уж совсем неприличным.

А спустя минуту, когда мыслями обе команды уже были в раздевалке, «Динамо» соорудило великолепный гол. Максим Новиков подхватил мяч в районе центра поля, продвинулся вперед и метров с 25 шикарным ударом лишил Шамова «сухаря».

Второй тайм мало чем отличался от тайма первого. Туляки спокойно владели мячом, а брянчане продолжали бороться. Несмотря на неприятный счет, «Динамо» не бросило играть и создавало опасные моменты у ворот гостей. Эта жажда борьбы порой выходила им боком — футболисты не щадили ни себя, ни соперника, получая заслуженные желтые карточки. Особенно доставалось Панченко — не раз и не два форвард оказывался на газоне после необоснованно жестких подкатов.

На 59-й минуте «Арсенал» снова поймал «Динамо» на контратаке и свой гол забил Давиташвили: полузащитник переиграл Сальникова точным ударом в ближний угол. Но и после этого хозяева не остановились, раз за разом накатываясь на ворота «Арсенала». В какой-то момент брянские футболисты выиграли несколько верховых единоборств у защитников «Арсенала», на которых после этого обрушился праведный гнев Шамова. Кстати, голкипер туляков, поигравший в свое время за «Динамо», заканчивал матч с капитанской повязкой, доставшейся ему от замененного Кирилла Панченко.

Последнее результативное действие в матче произошло на 86-й минуте. Кингс Кангва отправил в прорыв Сокола, который отдал в штрафную площадь свободному Александру Тудорие. Нападающий, заменивший Маркова, пробил без шансов для Сальникова, установив окончательный счет — 6:1.

Следующий матч группового раунда «Арсенал» проведет практически через месяц — 27 октября против «Велеса». А ближайший для туляков поединок состоится 27 сентября — в Екатеринбурге против «Урала».

«Динамо-Брянск» — «Арсенал» — 1:6 (1:4)

22 сентября. Брянск. Стадион «Динамо». Судьи Игорь Капленков (Москва), Михаил Кистанов (Энгельс), Станислав Попков (Петрозаводск).

Голы: Сокол (11, 0:1), Панченко (13, 0:2), Хлусевич (19, 0:3), К. Кангва (44, 0:4), М. Новиков (45, 1:4), Давиташвили (58, 1:5), Тудорие (85, 1:6).

«Динамо»: Сальников, Зенин, Алоян, Сорокин, Дрогунов, М. Новиков, Кашаев (Луппа, 66), Мараев (А.Новиков, 79), Пикатов (Бутримов, 57), Шанин (Ефимчук, 65), Молчанов (Пугачев, 46).

«Арсенал»: Шамов, Суханов, Сокол, Новосельцев (Беляев, 46), Бьорнстрем, Костадинов (Довбня, 62), К. Кангва, Хлусевич (Степанов, 78), Давиташвили, Панченко (Э. Кангва, 78), Марков (Тудорие, 46).

Предупреждения: Давиташвили (7), Алоян (26), Шанин (64), Сорокин (75).