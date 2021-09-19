Как «Арсенал» выстрадал победу в Нижнем Новгороде – разбор Myslo

фото: пресс-служба ПФК «Арсенал» и ПФК «Нижний Новгород»

Туляки не только впервые выиграли после возвращения Миодрага Божовича, но и прервали кошмарную серию выездных матчей.

Речь идет о 19 играх на выезде без побед. Последний успех на чужом стадионе «Арсенал» праздновал, страшно сказать, еще в позапрошлом сезоне: под руководством Сергея Павлова в Екатеринбурге со счетом 3:1 был обыгран «Урал».

По сравнению с предыдущим туром [ничья с ЦСКА — 2:2] Миодраг Божович внес в стартовый состав одно изменение — Артема Сокола заменил вернувшийся в Тулу Максим Беляев. И Максим провёл достаточно хороший матч, подчищая ошибки партнёров, он смотрелся привычно надёжно. Но вот четыре мяча, пропущенных за два тура, поневоле заставляют задуматься о надёжности оборонительной линии «Арсенала».

Вот и матч в Нижнем Новгороде для туляков начался с коллективной ошибки: на 9-й минуте, после углового, поданного гостями, мяч был выбит из штрафной хозяев в центр поля. Данил Степанов неловким кивком головы любезно подарил футбольный снаряд соперникам, после чего защитник новгородцев Иброхимхалил Юлдошев классно пробил по воротам Антона Коченкова. Вратарь туляков отбил нелёгкий удар, но на добивании полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский вколотил мяч в сетку, открыв счет в матче.

Следующие 5−7 минут гости пытались найти достойный ответ на гол хозяев, но на подступах к штрафной футболисты «Арсенала» упирались в оппонентов как в стенку. Незаметен был нападающий Евгений Марков, в прошлом туре поразивший ворота ЦСКА. Выпадал из игры и Сергей Ткачев. Тем удивительнее стал забитый туляками гол: на 17-й минуте Эванс Кангва на скорости великолепно ушел от защитника и отдал пас на линию вратарской Горану Чаушичу.

Серб, ставший на этой неделе отцом, в касание переправил мяч в ворота, после чего отметил гол характерным жестом — сложил руки в виде колыбели и стал укачивать воображаемую люльку.

Спустя 4 минуты реактивный Кангва снова промчался по краю и покатил мяч на линию штрафной — подключившийся к атаке Артем Суханов пробил крайне неточно. Был шанс отличиться и у Эванса — на 37-й минуте Даниил Хлусевич завершил прорыв по краю шикарным пасом на замбийца, но тот принял крайне загадочное решение — решил перебросить вратаря хозяев с линии штрафной. После его удара мяч отправился далеко на трибуны.

К слову о вратаре — последний рубеж обороны хозяев защищал Артур Нигматуллин, до этого несколько сезонов отыгравший в составе «Арсенала». Кто знает, быть может, именно в память о славных тульских деньках, многоопытный кипер и подарил тулякам второй гол. После подачи Чаушича Нигматуллин зачем-то побежал на выход, поскользнулся и не сумел помешать Маркову, который головой переправил мяч в сетку. При абсолютно равной игре, без голевых моментов и опасных подходов к воротам, туляки ушли в раздевалку, имея преимущество в один гол.

Второй тайм начался с атак «Нижнего Новгорода». Хозяева осадили ворота гостей и создавали момент за моментом. И тут во всей красе показал себя Антон Коченков. Голкипер туляков отбивал дальние удары, переводил на угловые коварные срезки, справлялся с выходами один на один. «Арсенал» сумел создать подобие контратаки лишь на 67-й минуте: Кангва убегал со своей половины поля, но так и не придумал, решать эпизод самому или отдать партнеру, после чего потерял мяч, просигнализировав врачам о полученном повреждении. Спустя 3 минуты туляки провели двойную замену: Эванс Кангва и Сергей Ткачев уступили места Евгению Луценко и Зурико Давиташвили.

Кардинальных изменений в игру гостей это не привнесло: хозяева продолжали давить. После очередного штрафного капитан новгородцев Кирилл Гоцук здорово скидывал мяч на дальнюю штангу, но Алексей Козлов не попал по мячу, простив «Арсенал».

Если в первом тайме игра была абсолютно равной, то в тайме втором игровой перевес был у хозяев. Они и создавали моменты, и гораздо чаще владели мячом. «Арсенал» изредка огрызался и даже мог забить: на 77-й минуте Новосельцев с пары метров переправлял мяч в ворота после скидки Маркова, но Нигматуллин потащил мертвый мяч.

После этого эпизода тренер хозяев, небезызвестный Александр Кержаков [бывший футболист сборной России, питерского «Зенита» и «Севильи»] пошел ва-банк, выпустив нападающего вместо защитника. И, казалось, этот ход сработал. На 85-й минуте новгородцы здорово разыграли угловой: подача, Гоцук выигрывает воздух у Новосельцева, а Алексей Козлов вонзает мяч в ворота практически с линии.

Окрыленные успехом футболисты «Нижнего Новгорода» отправились забивать третий матч. У «Арсенала» перестало что-то клеиться в атаке: Давиташвили терял мяч, пытаясь накрутить по 2−3 соперника, а вышедший на замену Кирилл Панченко запомнился лишь неопасным ударом с острого угла.

Но за оставшееся время хозяева не смогли создать ничего опасного, а вот «Арсенал» пошел вперед и на последней добавленной минуте забил победный гол. Степанов, как будто извиняясь за ошибку при первом голе в ворота своей команды, здорово рванул по своему левому краю и вырезал идеальную подачу в центр штрафной. Там в гордом одиночестве оказался Чаушич — счастливый новоиспеченный отец великолепным ударом головой срезал мяч в ворота Нигматуллина, подарив «Арсеналу» такую важную и нужную победу.

После этого матча туляки поднимаются на 13-ю строчку турнирной таблицы. Впереди — кубковая игра с брянским «Динамо», которая состоится 22 сентября. А в 9-м туре «Арсенал» ждет непростой выезд в Екатеринбург — матч с «Уралом» запланирован на 25 сентября.