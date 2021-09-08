новости
новости
Регистрация
На матч «Арсенала» с ЦСКА пустят только владельцев абонементов, вакцинированных и переболевших ковидом

На матч «Арсенала» с ЦСКА пустят только владельцев абонементов, вакцинированных и переболевших ковидом

Трибуны могут быть заполнены только на 30%.

8 сентября в Туле стартовала продажа билетов на матч 7-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА. Игра состоится 12 сентября в 14.00.

Пресс-служба тульского клуба опубликовала разъяснения, кто может посетить матч.

– В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче сможет присутствовать до 30% зрителей, — говорится в сообщении на сайте.

Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода) коронавирусом.

Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч «Арсенал» — ЦСКА без сертификата о вакцинации от COVID-19.

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).

Для доступа на трибуну кроме билета обязательно необходимо иметь QR-код, сертификат о вакцинации и удостоверение личности. В нем обязательно должно быть полностью написано ваше ФИО, серия паспорта, дата рождения.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

  • 8 сентября — 11 сентября: с 13.00 до 19.00.

Количество билетов ограничено. Их можно купить ТОЛЬКО в кассах Центрального стадиона. Онлайн-продажи билетов на этот матч не будет. Количество билетов в одни руки — не более 3.

Гостевая квота на этот матч составит 300 билетов. 

Доступ на трибуну строго в масках. Согласно требованиям Роспотребнадзора размещение зрителей будет проводиться с учетом правил социальной дистанции (1,5 метра). Каждое место будет обозначено специальной маркировкой.

Болельщиков просят прийти на стадион заранее. 

Сюжет: Арсенал
Максим Беляев о возвращении в «Арсенал»: «Наверняка у болельщиков есть ко мне вопросы. Расскажу, что было»
Спорт
Максим Беляев о возвращении в «Арсенал»: «Наверняка у болельщиков есть ко мне вопросы. Расскажу, что было»
сегодня, в 12:07, 21 1259 -4
Тарас Бурлак останется в тульском «Арсенале» как минимум до зимы
Спорт
Тарас Бурлак останется в тульском «Арсенале» как минимум до зимы
вчера, в 18:15, 11 1055 0
Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»
Спорт
Руслан Камболов перешел в тульский «Арсенал»
вчера, в 11:38, 9 1176 0
У молодежки «Арсенала» сменился главный тренер
Спорт
У молодежки «Арсенала» сменился главный тренер
вчера, в 07:37, 7 1066 0
Все новости сюжета
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:56 −8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналЦСКАбилеты на матч
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе задержан конопляный плантатор
В Щекинском районе задержан конопляный плантатор
Администрация Тулы о вечерней пробке на пр. Ленина: «Любой ремонт – это всегда неудобства»
Администрация Тулы о вечерней пробке на пр. Ленина: «Любой ремонт – это всегда неудобства»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.