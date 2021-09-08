На матч «Арсенала» с ЦСКА пустят только владельцев абонементов, вакцинированных и переболевших ковидом

Трибуны могут быть заполнены только на 30%.

8 сентября в Туле стартовала продажа билетов на матч 7-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА. Игра состоится 12 сентября в 14.00.

Пресс-служба тульского клуба опубликовала разъяснения, кто может посетить матч.

– В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче сможет присутствовать до 30% зрителей, — говорится в сообщении на сайте.

Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода) коронавирусом.

Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч «Арсенал» — ЦСКА без сертификата о вакцинации от COVID-19.

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).

Для доступа на трибуну кроме билета обязательно необходимо иметь QR-код, сертификат о вакцинации и удостоверение личности. В нем обязательно должно быть полностью написано ваше ФИО, серия паспорта, дата рождения.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

8 сентября — 11 сентября: с 13.00 до 19.00.

Количество билетов ограничено. Их можно купить ТОЛЬКО в кассах Центрального стадиона. Онлайн-продажи билетов на этот матч не будет. Количество билетов в одни руки — не более 3.

Гостевая квота на этот матч составит 300 билетов.

Доступ на трибуну строго в масках. Согласно требованиям Роспотребнадзора размещение зрителей будет проводиться с учетом правил социальной дистанции (1,5 метра). Каждое место будет обозначено специальной маркировкой.

Болельщиков просят прийти на стадион заранее.