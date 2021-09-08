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Администрация Тулы о вечерней пробке на пр. Ленина: «Любой ремонт – это всегда неудобства»
Фото Myslo.

Администрация Тулы о вечерней пробке на пр. Ленина: «Любой ремонт – это всегда неудобства»

Проспект планируют отремонтировать до 20 сентября.

Вечером 7 сентября в Туле на проспекте Ленина случился транспортный коллапс. Из-за ремонтных работ образовалась большая пробка на участке от ул. Первомайской до ул. Советской. Водители потратили около 1,5-2 часов, чтобы проехать проспект.

Сегодня в администрации Тулы прокомментировали эту ситуацию. Александр Жариков, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству, рассказал:

Александр Жариков

– Подрядная организация приступила к производству работ на проспекте Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинского проезда и по ул. Советской. Муниципальный контракт заключен в начале сентября. До нас довели средства, которые образовались в результате экономии в августе. Мы разыграли конкурс и заключили контракт. На проспекте Ленина работы планируем завершить до 20 сентября, на ул. Советской на участке от д. 110 до ул. Ф. Энгельса и от ул. Коминтерна до моста до 25 сентября, от Ф. Энгельса до ул. Коминтерна до 10 октября в связи с ремонтом трамвайных путей. Приносим свои извинения за причиненные неудобства всем жителям города. Скоро здесь будет хорошая и безопасная дорога.

По словам Александра Жарикова, именно этот участок проспекта больше всего нуждался в ремонте — по состоянию дорожного покрытия был ряд критических замечаний.

– Дорожное покрытие приведут в нормативное состояние, поднимут уровень люков, установят новый бортовой камень. Все работы производятся по ГОСТу. На каждом этапе производится строительный контроль.

Заместитель начальника управления отметил, что основные работы проводятся в ночное время. Речь идет о срезке и укладке асфальта. Днем же ремонтируется только бортовой камень.

Что касается пробки, которая образовалась на проспекте Ленина накануне вечером, Александр Жариков в интервью Myslo ответил так:

– Мы анализировали информацию. Любой ремонт — это всегда неудобства, но неудобства временные. Скоро они закончатся, и здесь будет безопасная дорога.

Еще один вопрос, который, в частности, волновал читателей Myslo: почему светофор, расположенный на пересечении проспекта Ленина и ул. Советской, горел красным более 200 секунд? Это тоже повлияло на дорожную ситуацию. Как оказалось, это был сбой.


Фото из соцсетей.

– Движение по ул. Советской с раннего утра и до позднего вечера мы регулируем в ручном режиме. Иногда возникает ситуация, когда при переходе с ручного режима на автоматический где-то в диапазоне от 3 до 5 минут появляются такие сбои. Они кратковременные, — отметил Александр Александрович.

Кстати, в ближайшем будущем дорожники приступят к ремонту Демидовского моста, что тоже может привести к образованию заторов на дорогах. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:08 −25
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