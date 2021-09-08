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В Щекинском районе задержан конопляный плантатор

В Щекинском районе задержан конопляный плантатор

Дома он хранил порядка 5 кг запрещенного растения.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области пресечена противоправная деятельность 56-летнего мужчины.

По предварительным данным, подозреваемый организовал незаконный наркооборот в одной из деревень Щекинского района. В своем доме он культивировал запрещенные растения. Информацию о нарушении законодательства получили сотрудники полиции.

 

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские в присутствии понятых обнаружили собранный незаконный урожай на чердаке дома. Частично растение уже было расфасовано по пакетам, предположительно, для сбыта.

 

В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области проведено исследование. Установлено, что в доме подозреваемого хранилась марихуана. По предварительной информации, из незаконного оборота всего изъято порядка 5 кг запрещенного вещества.

В полиции возбуждено и расследуется уголовные дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:14 +2
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наркотикиплантаторвыращивал коноплю
Место
ЩекиноТульская область
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