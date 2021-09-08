В Щекинском районе задержан конопляный плантатор

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области пресечена противоправная деятельность 56-летнего мужчины.

По предварительным данным, подозреваемый организовал незаконный наркооборот в одной из деревень Щекинского района. В своем доме он культивировал запрещенные растения. Информацию о нарушении законодательства получили сотрудники полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские в присутствии понятых обнаружили собранный незаконный урожай на чердаке дома. Частично растение уже было расфасовано по пакетам, предположительно, для сбыта.

В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области проведено исследование. Установлено, что в доме подозреваемого хранилась марихуана. По предварительной информации, из незаконного оборота всего изъято порядка 5 кг запрещенного вещества.

В полиции возбуждено и расследуется уголовные дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.