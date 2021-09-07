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БК «Новомосковск» включили в состав участников Суперлиги-2

БК «Новомосковск» включили в состав участников Суперлиги-2

Наша команда пошла на повышение.

Российская федерация баскетбола включила БК «Новомосковск» в состав участников Суперлиги-2, а также Кубка России. Напомним, ранее команда на протяжении семи лет выступала в Тульской баскетбольной любительской лиге (ТБЛЛ). Пять раз становилась чемпионом, причем подряд — трижды.

Состав участников Суперлиги-2 на данный момент выглядит следующим образом: «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «Тамбов» (Тамбовская область), «Металлург» (Магнитогорск), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «ЧелБаскет» (Челябинск), «Динамо» (Ставрополь), «Нефтехимик» (Тобольск), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «МицуБАСКЕТ» (Липецкая область), «Русичи» (Курск), «Новомосковск» (Тульская область).

Отметим, что домашние матчи БК «Арсенал» будет играть в СК «Новое поколение».

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:09 0
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