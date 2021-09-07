БК «Новомосковск» включили в состав участников Суперлиги-2

Российская федерация баскетбола включила БК «Новомосковск» в состав участников Суперлиги-2, а также Кубка России. Напомним, ранее команда на протяжении семи лет выступала в Тульской баскетбольной любительской лиге (ТБЛЛ). Пять раз становилась чемпионом, причем подряд — трижды.



Состав участников Суперлиги-2 на данный момент выглядит следующим образом: «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «Тамбов» (Тамбовская область), «Металлург» (Магнитогорск), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «ЧелБаскет» (Челябинск), «Динамо» (Ставрополь), «Нефтехимик» (Тобольск), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «МицуБАСКЕТ» (Липецкая область), «Русичи» (Курск), «Новомосковск» (Тульская область).



Отметим, что домашние матчи БК «Арсенал» будет играть в СК «Новое поколение».

Читайте также по теме:

БК «Новомосковск» мечтает играть в Суперлиге-2: нужен спонсор!