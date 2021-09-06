Новомосковское МРЭО ГИБДД временно изменит режим работы
Прием граждан будет проводиться только по записи через портал госуслуг.
Тульская Госавтоинспекция сообщает, что с 7 по 16 сентября новомосковское отделение МРЭО ГИБДД № 10 (Узловский пр-д, 5) будет работать только по предварительной записи через портал госуслуг.
В остальные дни обслуживание населения будет проходить в обычном режиме. Ближайшие подразделения МРЭО ГИБДД, работающие по «живой» очереди, – в Донском и Киреевске:
- отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, Донской, ул. Заводская, 1-А, тел. 8 (48746) 5-39-15,
- отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, Киреевск, ул. Дорожников, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26.
Другие статьи по темам
Событие