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Новомосковское МРЭО ГИБДД временно изменит режим работы

Новомосковское МРЭО ГИБДД временно изменит режим работы

Прием граждан будет проводиться только по записи через портал госуслуг.

Тульская Госавтоинспекция сообщает, что с 7 по 16 сентября новомосковское отделение МРЭО ГИБДД № 10 (Узловский пр-д, 5) будет работать только по предварительной записи через портал госуслуг.

В остальные дни обслуживание населения будет проходить в обычном режиме. Ближайшие подразделения МРЭО ГИБДД, работающие по «живой» очереди, – в Донском и Киреевске:

  • отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, Донской, ул. Заводская, 1-А, тел. 8 (48746) 5-39-15,
  • отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области,  Киреевск, ул. Дорожников, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26.
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