Новомосковское МРЭО ГИБДД временно изменит режим работы

Прием граждан будет проводиться только по записи через портал госуслуг.

Тульская Госавтоинспекция сообщает, что с 7 по 16 сентября новомосковское отделение МРЭО ГИБДД № 10 (Узловский пр-д, 5) будет работать только по предварительной записи через портал госуслуг.

В остальные дни обслуживание населения будет проходить в обычном режиме. Ближайшие подразделения МРЭО ГИБДД, работающие по «живой» очереди, – в Донском и Киреевске: