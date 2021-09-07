В Тульской области пройдет конкурс «Народный участковый»

Фото из архива Myslo.

Победитель представит наш регион на всероссийском уровне.

11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Анкеты участников первого этапа конкурса будут размещены на официальном сайте областного Управления МВД России.

Жители региона до 20 сентября путем онлайн-голосования смогут выбрать лучшего участкового из каждого района.

Победители районных голосований будут участвовать во втором туре, где с 7 по 16 октября 2021 года в ходе онлайн-голосования определится победитель областного этапа конкурса. Он представит Тульскую область на всероссийском этапе.