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В Тульской области пройдет конкурс «Народный участковый»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области пройдет конкурс «Народный участковый»

Победитель представит наш регион на всероссийском уровне.

11 сентября стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Анкеты участников первого этапа конкурса будут размещены на официальном сайте областного Управления МВД России.

Жители региона до 20 сентября путем онлайн-голосования смогут выбрать лучшего участкового из каждого района.

Победители районных голосований будут участвовать во втором туре, где с 7 по 16 октября 2021 года в ходе онлайн-голосования определится победитель областного этапа конкурса. Он представит Тульскую область на всероссийском этапе.

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