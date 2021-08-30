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Стало известно расписание матчей Кубка губернатора Тульской области по волейболу

Стало известно расписание матчей Кубка губернатора Тульской области по волейболу

Напомним, турнир стартует 3 сентября.

С 3 по 5 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора по волейболу. Турнир состоится в манеже стадиона «Арсенал». В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).

Опубликовано расписание Кубка.

3 сентября

  • 14.00 — «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-АК БАРС» (Казань),
  • 17.00 — торжественная церемония открытия,
  • 17.20 — «Тулица» (Тульская область) — «Жетысу» (Казахстан).

4 сентября

  • 15.00 — «Жетысу» (Казахстан) — «Динамо» (Краснодар),
  • 17.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-АК БАРС» (Казань).

5 сентября

  • 14.00 — «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Жетысу» (Казахстан).
  • 16.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).

Билеты можно приобрести по ссылке.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:45 0
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