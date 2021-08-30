Стало известно расписание матчей Кубка губернатора Тульской области по волейболу
Напомним, турнир стартует 3 сентября.
С 3 по 5 сентября в Туле пройдет Кубок губернатора по волейболу. Турнир состоится в манеже стадиона «Арсенал». В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).
Опубликовано расписание Кубка.
3 сентября
- 14.00 — «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-АК БАРС» (Казань),
- 17.00 — торжественная церемония открытия,
- 17.20 — «Тулица» (Тульская область) — «Жетысу» (Казахстан).
4 сентября
- 15.00 — «Жетысу» (Казахстан) — «Динамо» (Краснодар),
- 17.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-АК БАРС» (Казань).
5 сентября
- 14.00 — «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Жетысу» (Казахстан).
- 16.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).
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