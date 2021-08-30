В тульском ЦО №36 работали пожарные: фоторепортаж

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле в Центре образования № 36 прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, в результате короткого замыкания в учебном классе на первом этаже произошло возгорание напольного покрытия и мебели. Подручными средствами потушить пожар не удалось. До прибытия первых пожарных подразделений из здания была проведена эвакуация.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели предварительное развертывание, включились в звено газодымозащитной службы, пошли в разведку.

– Благодаря профессиональным решениям ответственных должностных лиц условное возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.