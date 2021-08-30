Тульскому государственному музею оружия исполнилось 148 лет

Город оружейников невозможно представить без музея, который хранит историю туляков, чья деятельность непосредственно связана с безопасностью Отечества.

Известный во всем мире мощный тульский военно-промышленный комплекс вырос из недр Тульского оружейного завода, основанного в 1712 году Петром Великим. Там же в первой четверти XVIII столетия зародился и Тульский музей оружия.

Формирование будущего музейного собрания началось со старинного и трофейного оружия, переданного в 1724 году из Санкт-Петербурга в Тульскую оружейную канцелярию, в ведомстве которой находился завод.

Коллекцию, пополнявшуюся в течение почти двух столетий, демонстрировали только почетным гостям этого предприятия, в том числе и представителям российской правящей фамилии.

Работами тульских оружейников восхищались Екатерина Великая, великая княжна Елена Павловна и все российские императоры, начиная с Александра II, регулярно посещавшие завод.

Статус музея коллекция получила только в августе 1873 года, когда после масштабной технической реконструкции Тульского оружейного завода в здании заводоуправления была открыта экспозиция, назначен заведующий музеем и определен его штат.

В составе легендарного Тульского оружейного завода музей находился до 1996 года. С тех пор он является федеральным государственным учреждением, что, несомненно, свидетельствует о значимости его миссии, направленной на сохранение славы российских оружейников.

Тульский государственный музей оружия — уникальное явление в отечественной культуре. Он прошел путь от небольшой «залы» на заводе до грандиозного здания-«шлема», вырос из «технического кабинета» до одного из лидеров мирового музейного дела.