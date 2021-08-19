Убийство на плавской автозаправке: виновный лишился свободы на 9,5 лет

Сегодня, 19 августа, обвинительный приговор был оглашен в Плавском районном суде.

В Плавске 62-летний житель Орловской области признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 1 мая обвиняемый и его 34-летний знакомый возвращались в Орел из Москвы на такси - мужчины работали в столице вахтовым методом.

В машине они поссорились и пьяный обвиняемый попытался затеять драку. Таксист высадил их на автозаправке в Плавске. Мужчины продолжили выяснять отношения и обвиняемый ударил товарища ножом в живот . От полученного повреждения тот скончался в больнице.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы.