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Убийство на плавской автозаправке: виновный лишился свободы на 9,5 лет

Убийство на плавской автозаправке: виновный лишился свободы на 9,5 лет

Сегодня, 19 августа, обвинительный приговор был оглашен в Плавском районном суде.

В Плавске 62-летний житель Орловской области признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 1 мая обвиняемый и его 34-летний знакомый возвращались в Орел из Москвы на такси - мужчины работали в столице вахтовым методом.
 
В машине они поссорились и пьяный обвиняемый попытался затеять драку. Таксист высадил их на автозаправке в Плавске. Мужчины продолжили выяснять отношения и обвиняемый ударил товарища ножом в живот. От полученного повреждения тот скончался в больнице.
 
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:50 +5
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