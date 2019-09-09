«Гонка героев» в Туле собрала самых смелых!

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В очередной раз парк активного отдыха «Некрасово» приютил масштабные и невероятно крутые соревнования — «Гонку героев». Попробовать свои силы, испытать смелость и выносливость собралось около 1700 участников из Тульской области и из соседних регионов.

По словам организаторов, на турнир зарегистрировались и дети — их было чуть более ста. Конечно, для них дистанция и препятствия были попроще.

Взрослых «героев», по традиции, ждала почти 11-километровая трасса и 29 различных препятствий. Несмотря на предстоявшие испытания, ребята улыбались и много шутили.

С погодой в этом году наконец повезло. По словам участников, погодные условия были просто идеальными. Немного припекало солнце, но большую часть времени оно скрывалось за тучами.

Команды, в которых было по 10 человек, стартовали с разницей в несколько минут. Отдельно стоит сказать о названиях. Кого на «Гонке героев» только не было! Здесь и «БДСМщики», и «Пингвины», и «Прянички»...

В самом начале участников встречали относительно легкие препятствия, которые с каждым этапом усложнялись. Это первое задание:

Дальше — всеми любимые покрышки. «Рожденный заново» — именно так называется это препятствие:

На «Гонке героев» ценится командная работа, одному здесь точно не справиться! Поэтому, только сплотившись, ребята могут дойти до финиша.



Препятствие «Колючая проволока»: нужно было проползи как можно ниже к земле.

Спустя некоторое время участники гонки выдыхались. Но их поддерживали инструкторы, которые преодолевали трудности вместе с ними:

– Давайте, ребята! Это не то препятствие, где мы застрянем.

Немного переведя дух, герои продолжали нелегкий путь.



Пробегая мимо фотокамеры, ребята не забывали улыбаться.

Неприятный сюрприз ждал ребят у небольшого озерца. Оказалось, что водоем совсем высох! Идти по веревкам через трассу оказалось не так интересно и страшно, как в прошлом году. Вода всё-таки была серьезным стимулом, чтобы не свалиться с мостика.

Вот так было в прошлом году:

А это сейчас:

Если участников и разочаровало отсутствие воды, через несколько препятствий они всё же получили желаемое. Испытание «Трамплин», страшное и беспощадное. Задача проста — прыгнуть с высоты в бассейн. Не все с этим справились, некоторые себя не смогли заставить нырнуть в воду.

— Страха нет! Это всё только в твоей голове, — преодолев препятствие, сказал один участник своей партнерше по команде. А ведь правильная мысль!

Финальное задание — «Эверест», не зря оно так называется. Участникам, обессиленным и уставшим, нужно было забраться по канату на скользкую горку. Это испытание выносливости и проверка нервов на прочность. Если скатываешься вниз, придется забираться на «вершину» заново. Кто не мог это сделать самостоятельно, того тащила вместе с канатом вся команда.

Впереди — только финиш и заветный жетон. Это значит, что ты выдержал все испытания и по праву можешь собой гордиться. Ты — герой!

Александр Соловьев, Тула:

– Участвую первый раз, специально к «Гонке героев» не готовился. Всегда хотел попробовать, поэтому напросился вместе с друзьями. Сначала казалось, что это всё нелегко, но, думаю, побегу и в следующий раз. Самое сложное для меня было в конце — преодолеть «Эверест». Если бы не команда, которая помогала, наверное, не добрался бы.

Наташа и Лолита из Москвы:

– Первый раз приехали! Интересно полазить по препятствиям, в обычной жизни такого не встречается. Очень понравилось, всё супер! Оптимальное сочетание препятствий и бега. Физическая подготовка для этого не нужна. Собой довольны! Страх был только перед самым первым заданием.

Ольга Мирошина, Тула:

– Хотела попробовать свои силы, узнать, на что способна. У меня двое детишек, поэтому хотелось новых эмоций, взбодриться. Ощущения просто не передать словами — это кайф. Советую всем участвовать! Самое сложное испытание для меня — это кольца с веревками. У меня руки не так сильно натренированы. А вообще я за полгода знала, что буду участвовать в «Гонке». Готовилась, занималась в одном из фитнес-клубов с инструктором. В следующем году, думаю, снова вернусь сюда.