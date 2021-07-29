Представитель тренерского штаба сборной России посетит матч «Арсенал» – «Рубин»

Матч «Арсенала» с «Рубином» посетит представитель тренерского штаба сборной России Николай Писарев. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на помощника главного тренера национальной команды Виктора Онопко.

Напомним, неделю назад было объявлено, что новым главным тренером сборной вместо Станислава Черчесова стал Валерий Карпин. В его штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также Луис Мартинес и Джонатан Альба.