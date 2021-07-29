Фото: 1sn.ru. На фото участники совещания в Туле.

В Туле установят памятник воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такое решение было принято по итогам совещания якутян с представителями тульской администрации. Об этом сообщает портал SakhaNews.

В течение четырех лет на территории региона проводилась поисковая работа. Было установлено, что на полях сражений в тульском направлении, кроме 49, вписанных в Книгу Памяти Республики, погибло еще более 70 человек, призывавшихся на войну из Якутии.

По информации портала, решение об установке памятного знака поддержало руководство оружейной столицы.

Памятник поставят на территории Спасского кладбища. Уже определены границы участка, подрядчик, дальнейшее благоустройство территории.