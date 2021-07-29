В Веневе осудят москвича, по вине которого погибли ребенок и две женщины

В Веневе 49-летний житель Москвы обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 21 февраля водитель автомобиля Chevrolet Aveo KL1T не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Mitsubishi Lanser. В результате аварии погибли три человека — женщина-пассажир «Мицубиси», а также женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в «Шевроле».

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.