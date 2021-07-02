Бельгия или Италия? Угадай исход матчей 1/4 чемпионата Европы по футболу
Прогнозы принимаем до 19.00.
2 июля стартуют матчи 1/4 финала Евро-2020. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!
Итак, сегодня сыграют:
- Швейцария — Испания (19.00),
- Бельгия— Италия (22.00).
Друзья, на этой стадии Евро мы меняем правила нашего проекта. За точное предсказание команды, которая выйдет в полуфинал, начисляется три балла, в противном случае — ноль.
Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой новостью до 19.00.
Например, Бельгия — Италия — победа Италии.
Будьте внимательны.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
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