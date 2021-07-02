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10 тысяч на школьника: Президент подписал указ о единовременной выплате семьям

10 тысяч на школьника: Президент подписал указ о единовременной выплате семьям

За выплатой необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Согласно документу, семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. 

Публикуем полный текст Указа:

В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю:

1. Произвести в августе – декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации:

  • а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.);
  • б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

2. Установить, что:

  • а) единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка, указанного в подпункте «а» пункта 1 настоящего Указа;
  • б) в случае, если единовременная выплата производится одному из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего Указа, такая выплата осуществляется на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья;
  • в) получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.;
  • г) единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты.

4. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить осуществление единовременной выплаты в соответствии с настоящим Указом.

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