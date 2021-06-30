Фото: https://fcbate.by.
«Арсенал» покинули Минаев и Громыко
Один продолжит карьеру в «Роторе», другой – в «БАТЭ».
Футболисты Роман Минаев и Валерий Громыко покинули тульский «Арсенал». Полузащитник Громыко отправился в белорусский «БАТЭ». Как сообщает официальный сайт команды, с ним заключен договор до конца сезона.
Нападающий Минаев будет играть за волгоградский «Ротор». C 23-летним футболистом подписан контракт сроком на один сезон.
Напомним, в данный момент тульский «Арсенал» проводит сборы в Австрии. Тренер Дмитрий Парфенов взял с собой 24 игрока, среди которых нет Григалавы и Беляева. О причинах оружейники пока официально не объявляли.
28 июня, в 10:50, 19 3657 -1
27 июня, в 13:55, 48 2838 -22
23 июня, в 16:31, 15 1665 0
23 июня, в 13:01, 13 2196 0
Другие статьи по темам
Место