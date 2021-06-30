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«Арсенал» покинули Минаев и Громыко
Фото: https://fcbate.by.

«Арсенал» покинули Минаев и Громыко

Один продолжит карьеру в «Роторе», другой – в «БАТЭ».

Футболисты Роман Минаев и Валерий Громыко покинули тульский «Арсенал». Полузащитник Громыко отправился в белорусский «БАТЭ». Как сообщает официальный сайт команды, с ним заключен договор до конца сезона.

Нападающий Минаев будет играть за волгоградский «Ротор». C 23-летним футболистом подписан контракт сроком на один сезон.

Напомним, в данный момент тульский «Арсенал» проводит сборы в Австрии. Тренер Дмитрий Парфенов взял с собой 24 игрока, среди которых нет Григалавы и Беляева. О причинах оружейники пока официально не объявляли.

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Автор: Кристина Вернигорина
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