Жителя Новомосковска подозревают в поджоге машин бывшей жены и ее ухажера

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В Новомосковске Тульской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей. Предполагается, что ранее судимый мужчина пытался отомстить своей бывшей жене. Последняя ушла от него после регулярных ссор и начала совместную жизнь с другим человеком.

«Вероятно, этот факт стал причиной агрессивных действий со стороны мужчины. По предварительным данным, он словесно угрожал бывшей супруге, а в одну из ночей облил смесью масла и бензина стоявшие рядом машины прежней супруги и ее сожителя. Mazda и Mitsubishi загорелись. Пожар был быстро обнаружен и потушен, транспортные средства не сгорели полностью, но оказались повреждены», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. Ранее судимого за кражу и грабеж неработающего местного жителя доставили в отдел МВД для разбирательства.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 167 УК РФ.