Футболисту Кириллу Комбарову предложили занять должность в структуре «Арсенала»

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Кирилл Комбаров покидает тульский «Арсенал». У 34-летнего защитника завершился контракт с клубом.

– Футболист дебютировал в составе «Арсенала» в сезоне-2016/17 и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. В мае 2017 года его забитый мяч в первом переходном матче с красноярским «Енисеем» и голевая передача в ответной встрече позволили тулякам сохранить прописку в Премьер-лиге, — сообщает пресс-служба оружейников.

На счету игрока 90 официальных матчей, 17 голевых передач и три забитых мяча в футболке тульского клуба.