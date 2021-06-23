Выборы губернатора и депутатов: как в Тульской области пройдет единый день голосования

В связи с многодневным голосованием не будет так называемого дня тишины.

23 июня в пресс-центре правительства региона состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова, посвященная единому дню голосования – 2021.

– В единый день голосования в Тульской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ 8-го созыва и выборы губернатора Тульской области. В муниципальном образовании Дедидовское Киреевского района, рабочем поселке Заокский, в городах Ясногорск и Кимовск – дополнительные выборы в Собрания депутатов, – сказал Павел Веселов.

В соответствии с постановлением ЦИК России голосование будет проходить в течение трех дней − 17, 18 и 19 сентября. Формат многодневного голосования уже знаком жителям региона: в 2020 году 7 дней длилось общероссийское голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ, 3 дня – довыборы в Тульскую областную Думу.

– Для нас важно при многодневном голосовании обеспечить открытость процесса и сохранность бюллетеней. В 2020 году члены УИК ежедневно помещали бюллетени проголосовавших избирателей в сейф-пакеты, которые вскрывались только в последний день голосования. При голосовании в этом году бюллетени будут перемещаться из переносных и стационарных ящиков в сейф-пакеты. При этом ТИКом может быть принято решение об использовании для сохранности самих стационарных ящиков. В таком случае прорези стационарных ящиков заклеиваются индикаторной наклейкой, чтобы исключить возможность извлечения или помещения бюллетеней, – подчеркнул Павел Веселов.

В связи с многодневным голосованием не будет так называемого дня тишины, который предшествует дню проведения выборов. В этот раз агитация должна быть прекращена в полночь первого дня голосования – 17 сентября.

Традиционно на избирательных участках с наибольшим количеством избирателей будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. На всех без исключения участках для голосования будет применяться технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-кодом – это позволит значительно сократить время подведения результатов голосования и исключить человеческий фактор. Кроме того, на избирательных участках будет установлена система видеонаблюдения.

– Будет применяться уже ставший привычным механизм «Мобильный избиратель», который дает возможность проголосовать по месту нахождения. Избиратель сможет проголосовать на любом удобном для него избирательном участке в пределах региона. Единственное условие – необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения: в ТИК, МФЦ, через портал «Госуслуги» – со 2 августа по 13 сентября, в УИК – с 8 по 13 сентября, – сказал председатель облизбиркома.

Проголосовать избиратели смогут не только на избирательном участке, но и вне помещения для голосования – на дому. В настоящее время внесены изменения в соответствующий порядок. Если ранее возможностью проголосовать на дому избиратели могли воспользоваться в случае болезни или ограниченных возможностей здоровья (инвалиды), то теперь этот перечень расширен. Проголосовать на дому также можно в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иными уважительными причинами, не позволяющими прибыть в помещение для голосования.

Для соблюдения принципов открытости голосования на участках в день голосования могут присутствовать наблюдатели, направленные политическими объединениями, кандидатами и Общественной палатой Тульской области.

Часть вопросов, поступивших в адрес Павла Веселова от журналистов, касалась особенностей проведения выборов при неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке. Председатель избирательной комиссии напомнил, что общероссийское голосование в 2020 году также проводилось в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

– Тогда Роспотребнадзор совместно с ЦИК России разработал рекомендации для участников голосования – членов комиссий, голосующих граждан, наблюдателей и СМИ. Мы снабдили участки средствами индивидуальной защиты, антисептиками, нанесли разметку на полу для соблюдения дистанции, разместили входы и выходы в помещение таким образом, чтобы потоки людей не пересекались. Проводилась санитарная обработка посещений для голосования. Члены комиссий работали в защитных экранах. Многодневное голосование помогло избежать скопления большого количества людей одновременно на избирательном участке. Затем мы провели довыборы депутатов Тульской областной Думы, соблюдая те же рекомендации. Роспотребнадзор констатировал, что всплеска заболеваемости коронавирусом в регионе после голосования не было, – сказал Павел Веселов.