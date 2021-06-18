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Фестиваль «Дикая мята» отменен из-за ковида: на подъезде к Бунырево перекрыто движение транспорта

Фестиваль «Дикая мята» отменен из-за ковида: на подъезде к Бунырево перекрыто движение транспорта

На территорию никого не пускают.

В районе села Бунырево Алексинского района выставлены посты ДПС: полицейские не пропускают тех, кто пытается попасть на территорию фестиваля «Дикая мята».

Как сообщают корреспонденты Myslo с места событий, в районе площадки выставлено большое количество нарядов ДПС и полиции. На въезде в Бунырево правоохранители спрашивают водителей, куда те направляются. Всех, кто следует на «Мяту», разворачивают.

Напомним, около полуночи, за 12 часов до начала мероприятия, стало известно, что его отменили. В регионе из-за ухудшения ситуации с ковидом резко ужесточили противоковидные меры.

Многие посетители узнали об этом уже в дороге и были шокированы такой новостью.

- Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль «Дикая Мята». Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте.

Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия, — написали организаторы в группе ВКонтакте в 00.21.

Большинство зрителей в комментариях к посту выразили поддержку организаторам.

— Организаторы, держитесь! Мы очень благодарны вам за борьбу! Наше разочарование ничто по сравнению с вашей утратой! Все еще будет! — написал Михаил Россихин.

— Организаторы! Эту боль мы разделяем с вами! Не могу подобрать слов. Опустошение и неверие. Нам эту новость сказали в автобусе Воронеж-Мята. Держитесь, любимые, родные! Мы ещё обязательно встретимся, — написала Татьяна.
 
— Ребята, вы огромные молодцы, что старались, держитесь! Всячески мысленно поддерживаем вас и желаем все разрулить. Может, можно как-то что-то вам задонатить? Понятно, что и у нас расходы по ПЦР, и у кого-то по проживанию, но и у вас! Мы хотим, чтобы любимый фестиваль жил и состоялся на следующий год! Пожалуйста, наберитесь сил пережить огонь критики! Вы не виноваты! Вы огромные молодцы, и сделали все, что могли. #мятаживи, — оставила сообщение Мария.
 
— Я весь день ехал на машине из Питера и вот узнал об отмене в 12 ночи, проехав 700 км. Круто потратить деньги на бензин и время и ехать обратно. Как говорится, лох не мамонт, — написал Александр.
 

Что сейчас происходит на площадке «Дикой мяты», читайте в ближайшее время на Myslo.

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