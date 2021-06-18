Фестиваль «Дикая мята» отменен из-за ковида: на подъезде к Бунырево перекрыто движение транспорта
На территорию никого не пускают.
В районе села Бунырево Алексинского района выставлены посты ДПС: полицейские не пропускают тех, кто пытается попасть на территорию фестиваля «Дикая мята».
Как сообщают корреспонденты Myslo с места событий, в районе площадки выставлено большое количество нарядов ДПС и полиции. На въезде в Бунырево правоохранители спрашивают водителей, куда те направляются. Всех, кто следует на «Мяту», разворачивают.
Напомним, около полуночи, за 12 часов до начала мероприятия, стало известно, что его отменили. В регионе из-за ухудшения ситуации с ковидом резко ужесточили противоковидные меры.
Многие посетители узнали об этом уже в дороге и были шокированы такой новостью.
- Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль «Дикая Мята». Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте.
Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия, — написали организаторы в группе ВКонтакте в 00.21.
Большинство зрителей в комментариях к посту выразили поддержку организаторам.
— Организаторы, держитесь! Мы очень благодарны вам за борьбу! Наше разочарование ничто по сравнению с вашей утратой! Все еще будет! — написал Михаил Россихин.
Что сейчас происходит на площадке «Дикой мяты», читайте в ближайшее время на Myslo.