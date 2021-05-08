Пенальти, удаление и потеря очков: «Арсенал» упустил победу в драматичном матче с «Рубином» – 2:4

Тульский «Арсенал» упускает победу в матче с казанским «Рубином». Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу туляков, но во второй половине игры что-то пошло не так. Удаление Ткачева и четыре пропущенных мяча перевернули ход встречи.

До конца чемпионата остался один матч. Оружейники остаются в зоне стыков, при этом имеют все шансы на прямой вылет из Премьер-лиги.

Статистика второго тайма:

Финальный свисток.

90+6' Абильдгор мощно пробивал издалека — мимо ворот.

90+5' Григалава получил желтую карточку за фол против соперника.

90' Шесть минут добавлено ко второму тайму.

90' Болельщики массово покидают поле. Не верят в то, что арсенальцы могут изменить результат.

89' Ну всё, «Рубин» ставит точку в матче. Костюков забивает четвертый гол в ворота «Арсенала». 2:4

87' Замену делает Парфенов: Евгений Луценко вышел вместо Игоря Коновалова. Напомним, «Арсенал» играет в меньшинстве. На 51-й минуте Ткачев получил вторую желтую и покинул поле.

85' Команды играют пока без моментов.

81' Теперь карточку выписали Хлусевичу.

79' Арбитр показывает желтую Зотову за нарушение правил на Джорджевиче.

78' Всё меньше времени остается до конца матча. «Арсеналу» очень нужно забить хотя бы один гол.

77' Двойная замена у «Арсенала»: Пантелеев вместо Чаушича, Панченко — вместо Эванса.

76' Макаров жестко сыграл против Кангвы. Извиняется футболист «Рубина» перед арсенальцем.

74' Замена у гостей: Костюков заменил Бакаева.

73' «Рубин» убежал в контратаку, Мусаев скинул неудачный пас на Игнатьева, тот пробил, но в створ не попал

72' Макаров закручивал в ворота — Шамов зафиксировал мяч.

68' Казанцы бегут в атаку. Макаров пробивал с левой ноги. Мимо ворот.

66' «Арсенал», видимо, слишком расслабился. Нельзя в таком матче упускать очки. Нельзя.

66' «Рубин» забивает третий гол и выходит вперед!

Старфельт забивает после подачи с углового. 2:3

64' Моментище у Джорджевича! Хлусевич на фланге обыграл Зуева и Йевтича, перевел мяч в центр, но Лука не дотянулся.

63' Теперь Зуеву выписали «горчичник» — за фол против Джорджевича.

62' Сдают нервы у туляков. Джорджевич в подкате сбил Старфельта. Повезло, что судья дал только желтую карточку.

61' Да, гол засчитан. Григалава иронично поаплодировал судье.

61' Пока пауза, вместо травмированного Бурлака на поле выходит Сокол.

60' Судья проверяет, чисто ли был забит гол. Снова смотрим повторы.

59' ГОЛ в ворота «Арсенала»! 2:2

Макаров сравнивает счет.

58' Да, Бурлака уводят с поля в подтрибунное помещение. На поле готовится выйти Сокол.

57' Бурлаку потребовалась помощь медиков, неудачно приземлился на газон. Кажется, арсеналец не сможет продолжить матч.

56' Абильдгор мощно прострелил с дальней дистанции, Шамов со второй попытки мяч забрал.

54' Бакаев получил «горчичник» за грубую игру против Бурлака.

53' Какое неприятное начало второго тайма для туляков.

53' Деспотович без проблем реализовал 11-метровый. 2:1, друзья.

51' Ткачев получает вторую желтую за свой фол! Красная карточка, и Сергей отправляется досматривать матч в раздевалку. «Арсенал» остается в меньшинстве.

51' Арбитр указывает на «точку»! Пенальти в ворота туляков.

50' Арбитр снова обратился к ВАР — проверяют, был ли фол в штрафной туляков. Ткачев держал за футболку Старфельта. Левников сам пошел смотреть повторы.

48' Кангва сбил Абильдгора, штрафной для казанцев.

46' Оружейники сразу же побежали в атаку — Эванс отдал пас Джорджевичу, Лука врывался в штрафную, но его накрыли защитники «Рубина».

46' Второй тайм.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от пресс-службы «Арсенала» и фотографа Myslo Алексея Пирязева:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+2' Хлусевич с фланга забрасывал в штрафную, Дюпин выбил мяч кулаками.

45' Арбитр добавил три минуты к первому тайму.

41' Замену делает Леонид Слуцкий: вместо Мусаева выходит Игнатьев.

40' А дождь всё не прекращается. На поле уже даже не футбол, а водное поло:). Зуев красиво прокатился по огромной луже.

37' Что сегодня творит Хлусевич! На углу штрафной обыграл трех казанских футболистов и скинул в центр — Джорджевич в нескольких сантиметрах разминулся с мячом.

36' Момент у «Рубина» — Макаров решил пробить издалека, мяч пролетел выше ворот.

34' Зуев сбил Эванса в центре поля, арбитр посчитал, что фола не было.

32' ГОООООООООООООЛ!!! Лука Джорджевич! 2:0

Хлусевич перехватил мяч у Мусаева, отправил мяч в штрафную, а там Йевтич не успел за Джорджевичем.

Кстати, последний раз черногорец забивал аж в октябре 2020 года — в матче с ЦСКА.

31' Владение мячом — 71% на 29% в пользу «Рубина».

31' Макаров пробивал издалека — мяч пролетел рядом со штангой.

28' Ткачев получил желтую за подкат против Абильдгора.

26' Почти сразу же ответка от «Рубина»: Шамов выручил команду после прострела Деспотовича.

25' ГООООООООООООЛ!!! Хлусевич открывает счет!!! 1:0

Даниил замкнул классную передачу Ткачева с фланга.

21' Из-за продолжающегося ливня газон на стадионе потихоньку превращается в бассейн.

20' Пока игра немного успокоилась, команды сбили темп.

16' Шанс для «Арсенала»! Бурлак выиграл борьбу у Зуева, сделал передачу Джорджевичу, Лука пробил — вратарь Дюпин мяч забрал.

14' Канониры подали два угловых подряд. В обоих случаях казанцы были первыми на мяче.

11' Хлусевич смещался в центр, отправил пас Эвансу, но на подступах к штрафной «десятку» туляков встретили два соперника.

10' Конечно, хорошо, что отменили 11-метровый, но это тревожный звоночек для «Арсенала» — надо играть повнимательнее.

10' После многочисленных повторов судья определил, что фола не было. Пенальти отменен! Выдыхаем, друзья!

9' Арбитр Левников побежал сам пересматривать эпизод.

8' Пауза в матче. ВАР проверяет, был ли пенальти.

7' Пенальти в ворота «Арсенала». Хлусевич сбил Мусаева в своей штрафной. «Прекрасное» начало для оружейников.

5' Эванс и Джорджевич отправились в атаку, но в штрафной мяч потеряли.

3' Снова Бакаев потревожил защиту «Арсенала» — футболист «Рубина» забросил мяч в центр штрафной, пас принял Беляев и перевел опасность от ворот.

2' Бакаев прорывался к воротам Шамова по левому флангу, соперника успели остановить Хлусевич и Ткачев.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»! Верим в команду!

0' Матч начинается с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

0' Главный судья матча Кирилл Левников.

0' Где смотрите матч? Расскажите нам об этом в комментариях!

Погодка, конечно, сегодня не футбольная.

0' Составы на матч следующие:

0' Футболисты «Арсенала» уже на стадионе:

0' В составе туляков есть арендованный у «Рубина» футболист — Игорь Коновалов. И пока ничем выдающимся в красно-желтой футболке он не отметился.

0' «Арсенал» крайне неудачно играет против «Рубина». Оружейники не могут победить казанцев на протяжении восьми (!) матчей. После поражения от команды из Казани в первом круге нынешнего чемпионата с поста главного тренера «Арсенала» ушел Сергей Подпалый.

0' «Рубин» — команда Леонида Слуцкого — борется за еврокубки. Так что еще неизвестно, у кого сегодня мотивация больше.

0' При совпадении ряда условий сегодняшняя игра может стать последним домашним матчем в Премьер-лиге. Печально. «Арсенал» по-прежнему занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, и это максимум, который светит канонирам. До спасительного 12-го места слишком большой отрыв.

Сейчас всё зависит не только от игры тульской команды, но и от того, как сыграют наши ближайшие соперники — «Ротор» и «Уфа». При определенных раскладах «Арсенал» может напрямую вылететь в ФНЛ.

0' Добрый день, друзья! В рамках 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» играет дома против казанского «Рубина». Начало встречи в 16.30. Это последний домашний матч оружейников в текущем сезоне. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции, болейте за туляков вместе с Myslo!