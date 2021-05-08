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В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен войны

В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен войны

В регионе стартовала разведывательно-поисковая экспедиция «Тульский рубеж».

Разведывательно-поисковая экспедиция «Тульский рубеж» началась 1 мая. В ней принимает участие региональная патриотическая общественная организация «Поисковый отряд «Штурм» при поддержке Российского военно-исторического общества и фонда «Союз поисковых отрядов» и ДОСААФ России. Работы поисковики ведут на территориях Чернского, Арсеньевского и Белевского районов Тульской области.

К настоящему моменту поисковиками отряда выявлено местонахождение двух ранее неизвестных воинских захоронений бойцов Красной Армии в Арсеньевском и Белевском районах, местонахождение еще двух уточняется. 

7 мая во время разведочного шурфления грунта в Белевском районе обнаружено братское захоронение советских воинов. При извлечении останков у одного бойца был обнаружен смертный медальон, который передали экспертам. По предварительной информации, вкладыш медальона читаем, а значит удастся установить имя погибшего бойца.

В связи с высокой обводненностью местности и плохими метеоусловиями подъем останков приостановлен до 9 мая. В целом же работы на территориях трех районов планируется завершить до 16 мая.

Галерея
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 1
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 2
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 3
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 4
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 5
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 6
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 7
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 8
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 9
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 10
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 11
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 12
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 13
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 14
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 15
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 16
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 17
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 18
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 19
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 20
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 21
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 22
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 23
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 24
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 25
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 26
В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен ВОВ, Фото: 27
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Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:03 +3
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