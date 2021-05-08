В Тульской области обнаружено еще одно братское захоронение советских воинов времен войны

Разведывательно-поисковая экспедиция «Тульский рубеж» началась 1 мая. В ней принимает участие региональная патриотическая общественная организация «Поисковый отряд «Штурм» при поддержке Российского военно-исторического общества и фонда «Союз поисковых отрядов» и ДОСААФ России. Работы поисковики ведут на территориях Чернского, Арсеньевского и Белевского районов Тульской области.

К настоящему моменту поисковиками отряда выявлено местонахождение двух ранее неизвестных воинских захоронений бойцов Красной Армии в Арсеньевском и Белевском районах, местонахождение еще двух уточняется.

7 мая во время разведочного шурфления грунта в Белевском районе обнаружено братское захоронение советских воинов. При извлечении останков у одного бойца был обнаружен смертный медальон, который передали экспертам. По предварительной информации, вкладыш медальона читаем, а значит удастся установить имя погибшего бойца.

В связи с высокой обводненностью местности и плохими метеоусловиями подъем останков приостановлен до 9 мая. В целом же работы на территориях трех районов планируется завершить до 16 мая.