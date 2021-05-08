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Музей оружия приглашает туляков на праздничную программу «Звенит Победой май цветущий!»

Музей оружия приглашает туляков на праздничную программу «Звенит Победой май цветущий!»

Гости музея смогут увидеть московскую трансляцию парада Победы, посетить театрализованные экскурсии и посмотреть светомузыкальное представление.

В 10.00 первые гости музея увидят трансляцию парада с Красной площади Москвы на экранах в зале Славы российского оружия и в конференц-залах музея.

В течение дня: театрализованные тематические экскурсии «Оружие Победы», «Дочери Отечества: подвиг во имя жизни», «Героическая оборона Тулы 1941 года», «Подвиг Тулы оружейной: вклад тульских оборонных предприятий в Победу в Великой Отечественной войне», культурно-образовательные программы «Полевая почта» и «Курс молодого бойца», интерактивные площадки и фототочки, демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне.

Каждый посетитель сможет принять участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка» и «Под Знаменем Победы», а также в праздничной акции «Доска поздравлений», которая будет проходить на детской интерактивной площадке музея.

В 14.00 на территории музея для всех гостей – праздничный концерт группы «Славяне» Управления Вооружения ФСО России.

В 15.00 в большом конференц-зале состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса творческих работ «Я помню, я горжусь!».

Праздничная программа продолжится до 21.00 и завершится светомузыкальным представлением на территории музея в 21.45.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:11 +1
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