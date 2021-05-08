Музей оружия приглашает туляков на праздничную программу «Звенит Победой май цветущий!»

В 10.00 первые гости музея увидят трансляцию парада с Красной площади Москвы на экранах в зале Славы российского оружия и в конференц-залах музея.

В течение дня: театрализованные тематические экскурсии «Оружие Победы», «Дочери Отечества: подвиг во имя жизни», «Героическая оборона Тулы 1941 года», «Подвиг Тулы оружейной: вклад тульских оборонных предприятий в Победу в Великой Отечественной войне», культурно-образовательные программы «Полевая почта» и «Курс молодого бойца», интерактивные площадки и фототочки, демонстрация фильмов о Великой Отечественной войне.

Каждый посетитель сможет принять участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка» и «Под Знаменем Победы», а также в праздничной акции «Доска поздравлений», которая будет проходить на детской интерактивной площадке музея.

В 14.00 на территории музея для всех гостей – праздничный концерт группы «Славяне» Управления Вооружения ФСО России.

В 15.00 в большом конференц-зале состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса творческих работ «Я помню, я горжусь!».

Праздничная программа продолжится до 21.00 и завершится светомузыкальным представлением на территории музея в 21.45.