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«Арсенал» – «Спартак»: не хватило ресурсов
Текст Сергея Малютина.

«Арсенал» – «Спартак»: не хватило ресурсов

Игра в Туле между командами с разных полюсов турнирной таблице обещала быть интересной по ряду причин.

Во-первых, «Арсенал» в случае победы продолжал бы претендовать на спасительное двенадцатое место. Во-вторых, три очка в игре с оружейниками давали «Спартаку» право занять вторую строчку в чемпионате и стать главным претендентом в борьбе за Лигу чемпионов. В-третьих, обе команды в Туле всегда показывают залихватский футбол с большим количеством голов, борьбой и эмоциями, о чем говорила и статистика. 0 — именно столько раз «Арсенал» и «Спартак» играли вничью. Всё это давало нам повод ждать бескомпромиссную и яркую игру. Команды не обманули наших ожиданий.
 
На «Арсенал» снова обрушилось «проклятье». Сразу семь футболистов основного состава остались вне заявки на эту игру. Григалава, Бурлак, Хлусевич и Панченко пропускали встречу из-за перебора карточек. А троица Пантелеев — Бауэр — Ломовицкий получили травмы в ходе недельной подготовки. Как это еще назвать, как не проклятием?
 
 
Дмитрий Парфенов даже в такой патовой ситуации не стал отходить от привычной схемы с пятью защитниками и выпустил на поле вполне себе атакующий состав с тремя форвардами Луценко — Кангва — Джорджевич.
 
Антураж на трибунах Центрального стадиона с первых минут зарядил команды на атакующий футбол. Первыми пошли искать удачу в атаке туляки. Луценко прошел по флангу и сделал точный навес в центр штрафной на Джорджевича, черногорец скидывал мяч на Кангву, но того опередил защитник.
 
Спустя несколько минут последовал ответ от «Спартака». Умяров получил мяч перед штрафной «Арсенала» и пробил в верхний угол, мяч рикошетом от Беляева угодил в перекладину.
 
 
В целом болельщики наблюдали игру равных команд. Здесь хотелось бы сделать небольшой акцент. Давайте посмотрим турнирную таблицу и обратим внимание на первые семь команд. Посмотрели? Убираем «Рубин» за скобки, так как эта игра нам еще предстоит, теперь давайте вспомним, а кому из этих команд мы проиграли дома? «Локомотиву». Причем там до 70-й минуты у нас были все шансы огорчить железнодорожников.
 
При скромном бюджете «Арсенал» продолжает оставаться грозной силой для грандов. Тогда резонный вопрос:
а где же результат?
Понятно, что будет звучать как отговорка, но в этом сезоне складывается впечатление, что тульскую команду просто прокляли. Осенью в лазарете было по 10-11 футболистов, весна тоже не стала исключением. Но даже при всех этих проблемах команда во второй части чемпионата провалила разве что игру с «Ахматом», в остальных же билась до конца.
 
Вернемся к игре. Перестановки в линии обороны в итоге и привели к первому голу в ворота Шамова. Рассказов не сумел остановить на фланге Мозеса, нигериец сделал классный пас на дальнюю штангу, где Беляев и Довбня не справились с Соболевым, — 0:1.
 
 
Чтобы остаться в игре и не позволить «Спартаку» развить свое преимущество, «Арсеналу» требовалось как минимум до перерыва сравнять счет. Что он и сделал. Эванс пяткой скинул мяч на Джорджевича, Лука пробил по воротам с острого угла, защитник «Спартака» Кутепов скорректировал полет «снаряда» в свои ворота — 1:1.
 
После перерыва существенно ничего не поменялось, разве что стало очень много борьбы. В итоге тренерам в середине тайма пришлось сделать по одной вынужденной замене. Сначала Кутепов, а затем Костадинов были вынуждены покинуть поле в сопровождении врачей.
 
Что касается игры, как ни странно, ближе к победе были оружейники. На 50-й минуте Чаушич в своем стиле пробил из-за штрафной в нижний угол, но вратарь Селихов спас. Верный момент забить загубил Кангва. Наши выбегали в контратаку 3 в 2, у Эванса был вариант покатить на пустого Джорджевича, но замбиец промедлил и потерял мяч. А спустя шесть минут «Спартак» к своему моменту отнесся более трепетно.
 
 
Крал перевел атаку на правый фланг на Мозеса, тот отправил передачу Ларссону, который в касание замкнул передачу партнера.
 
Времени, чтобы сравнять счет, было предостаточно, а вот ресурсов, чтобы это сделать, было немного. На 81-й минуте Дмитрий Парфенов, понимая, что терять уже нечего, убрал с поля защитника и выпустил в атаку Валерия Громыко.
 
В концовке встречи именно белорусский футболист мог стать спасителем «Арсенала». Горбатенко, как в лучшие годы, сделал шикарный пас с фланга на дальнюю штангу, где мяч вдвоем ждали Джорджевич и Громыко. В итоге последний дотянулся до него, но отправить в ворота не сумел.
 
Уже в компенсированное время хлесткий удар нанес Ткачев, но и он цели не достиг. Итог: обидное и совершенно незаслуженное поражение туляков, которые действительно бились до последней секунды.
 
 
Очень правильно после матча сказал Дмитрий Парфенов:
 
«Не хватило где-то ресурсов, кого-то выпустить, чтобы именно добавить, после 70-й минуты мы не дотерпели».
 
Будем надеяться, что этот ресурс еще появится на две ближайшие игры. В последних турах необходимо набрать шесть очков и ждать соперников по стыкам, которых теперь не избежать.
 
P. S. Вы наверняка задаете себе вопрос: а почему же ничего не написали про болельщиков? Думаю, тут слова излишни. Те, кто был на стадионе, сами всё прекрасно видели. Причем стоит отдать должное болельщикам «Арсенала» и «Спартака», которые создали шикарную атмосферу в фанатских секторах. Причем даже уступающих в количестве фанатов «Арсенала» было очень прилично слышно.
 
Что же касается эпизода на северной трибуне с перекидыванием кресел, то тут можно сказать одно: пока это есть в нашем футболе, он будет продолжать двигаться в бездну.
 

«Арсенал» — «Спартак» — 1:2

3 мая. Тула. Центральный стадион. Судьи Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар).
 
Голы: Соболев (21, 0:1), Кутепов (45, в свои ворота, 1:1), Ларссон (76, 1:2).
 
«Арсенал»: Шамов, Рассказов (Громыко, 81), Довбня, Беляев, Сокол, Костадинов (К. Кангва, 72), Э. Кангва, Ковалев (Горбатенко, 72), Чаушич, Джорджевич, Луценко (Ткачев, 57).
 
«Спартак»: Селихов, Кутепов (Джикия, 58), Жиго, Гапонов (Литвинов, 72), Мозес, Крал, Умяров (Хендрикс, 71), Зобнин, Промес (Понсе, 83), Ларссон, Соболев (Ещенко, 84).
 
Предупреждения: Соболев (29), Джорджевич (38), Чаушич (40), Ковалев (59), Ткачев (90).
 
Удары (в створ): 10 (3) — 16 (4). Угловые: 2 — 9. Голевые моменты: 2 — 3.
 
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 1
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 2
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 3
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 4
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 5
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 6
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 7
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 8
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 9
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 10
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 11
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 12
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 13
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 14
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 15
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 16
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 17
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 18
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 19
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 20
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 21
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 22
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 23
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 24
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 25
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 26
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 27
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 28
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 29
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 30
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 31
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 32
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 33
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 34
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 35
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 36
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 37
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 38
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 39
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 40
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 41
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 42
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 43
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 44
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 45
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 46
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 47
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 48
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 50
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 52
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 53
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 54
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 55
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 56
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 57
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 58
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 59
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 60
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 61
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 62
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 63
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 64
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 65
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 66
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 67
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 69
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 70
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 74
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 75
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 78
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 79
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 80
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 81
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 82
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 83
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 84
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 85
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 86
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 87
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 88
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 89
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 91
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 94
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 95
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 96
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 97
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 98
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 99
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 101
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 102
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 103
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 104
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 105
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 106
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 107
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 108
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 109
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 110
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 111
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 113
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 114
"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 115
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 117
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 121
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 136
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"Арсенал" - "Спартак" 3 мая 2021, Фото: 147
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