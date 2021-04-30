Продолжается регистрация на ежегодный «Зеленый марафон» Сбера

В Туле забег пройдет на набережной реки Упы. Участников ждут дистанции 4,2 км для взрослых и 420 м – для детей. Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас на сайте https://greenmarathon.ru/.

В этом году будет также организован онлайн-забег для жителей Новомосковска (забег будет организован в приложении). Для участия необходимо скачать приложение «Зеленый марафон» по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play. В приложении доступна регистрация, а также актуальная информация о проекте.

Каждый участник онлайн-забега в Новомосковске 5 июня может пробежать любую дистанцию от 1 км в любом месте Новомосковска. Все участники забега смогут зафиксировать и подтвердить результат, а также получить подарки в точке сбора – конкретное место будет сообщено позднее.

В Туле и Новомосковске также пройдут экологические акции, приуроченные к «Зеленому марафону».

Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко: