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Продолжается регистрация на ежегодный «Зеленый марафон» Сбера

Продолжается регистрация на ежегодный «Зеленый марафон» Сбера

Забег состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в 180 городах России.

В Туле забег пройдет на набережной реки Упы. Участников ждут дистанции 4,2 км для взрослых и 420 м – для детей. Зарегистрироваться на забег можно уже сейчас на сайте https://greenmarathon.ru/.

В этом году будет также организован онлайн-забег для жителей Новомосковска (забег будет организован в приложении). Для участия необходимо скачать приложение «Зеленый марафон» по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play. В приложении доступна регистрация, а также актуальная информация о проекте.

Каждый участник онлайн-забега в Новомосковске 5 июня может пробежать любую дистанцию от 1 км в любом месте Новомосковска. Все участники забега смогут зафиксировать и подтвердить результат, а также получить подарки в точке сбора – конкретное место будет сообщено позднее.

В Туле и Новомосковске также пройдут экологические акции, приуроченные к «Зеленому марафону».

Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко:

Сергей Ющенко

– «Зеленый марафон» – это традиционный спортивный праздник для всей семьи. В 2021 году он посвящен экологической тематике. Ждем туляков и гостей города Тулы 5 июня на набережной реки Упы, а жителей Новомосковска приглашаем принять участие в онлайн-забеге.

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