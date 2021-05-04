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В Тульской области на трассе М-4 в «перевертыше» пострадал водитель
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области на трассе М-4 в «перевертыше» пострадал водитель

ДТП случилось в Веневском районе.

4 мая в 2.40 на 191-м километре автодороги М-4 «Дон» 63-летний водитель автомобиля Lada Kalina, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали с различными травмами.
госавтоинспекция

ГИБДД напоминает, что большинство аварий случается из-за несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки).

Помните: находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:45 0
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