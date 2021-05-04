В Тульской области на трассе М-4 в «перевертыше» пострадал водитель

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 мая в 2.40 на 191-м километре автодороги М-4 «Дон» 63-летний водитель автомобиля Lada Kalina, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали с различными травмами.