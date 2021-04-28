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Волейбольную «Тулицу» пополнили пять новых спортсменок

Волейбольную «Тулицу» пополнили пять новых спортсменок

Об этом директор клуба Николай Терехов рассказал в эфире программы «Вести. Тула».

Волейбольный клуб «Тулица» пополнили пять новых игроков. Связующая Кристина Ягубова перешла в Тулу из Липецка.

Кристина Ягубова. Фото: championat48.ru

В послужном списке девушки – золото в Евролиге 2016 года и успешные выступления в составе национальной сборной Азербайджана.

 

Анастасия Бавыкина. Фото: sport.ru

Доигровщица Анастасия Бавыкина перешла в «Тулицу» из саратовского «Протона». Анастасия – двукратная чемпионка России, мастер спорта международного класса, серебряный и бронзовый призер Кубка России, обладательница Кубка Вызова и ряда других спортивных наград.

Юлия Коренчук. Фото: «Динамо. Краснодар»

Юлия Коренчук до перехода в «Тулицу» играла в подмосковном «Заречье-Одинцово» на позиции доигровщицы. Также девушка выступала за краснодарское «Динамо», «Ленинградку», «Енисей» и ряд других клубов.

Алёна Мартынюк. Фото: twitter.com/SarProton

Молдавская волейболистка Алёна Мартынюк сезон 2020-2021 провела в Японии, в клубе «Викторина Химедзи». Алёна – серебряный призёр Кубков Румынии и Южной Кореи, двукратная чемпионка Румынии и обладательница кубка этой страны. В России играла за «Протон». Амплуа – диагональный нападающий.

Наталья Някина. Фото: vcindesit.wmsite.ru

Либеро Наталья Някина до перехода в «Тулицу» выступала за белгородскую «Альтернативу», курский «ЮЗГУ-Политех», «Липецк» и «Ленинградку». Наталья – чемпионка России 2020 года среди команд Высшей лиги «А» и бронзовый призер чемпионата 2017 года.

Напомним, ранее «Тулица» сообщила о расторжении контрактов с пятью спортсменками. А вот сотрудничество с главным тренером Александром Перепёлкиным будет продолжено – этот сезон станет для специалиста четвертым, проведенным в Туле.

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