Когда в Туле включат фонтаны?
Установившаяся в Центральной части России и Тульской области в частности осенняя погода может изменить планы по запуску фонтанов.
В Туле завершаются работы по расконсервации шести фонтанов:
- у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза»,
- в сквере им. Л. Н. Толстого,
- в сквере у Тульского академического театра драмы,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Октябрьском сквере,
- у мемориала «Защитникам неба Отечества».
В пресс-службе администрации Тулы сегодня сообщили, что в планах запустить фонтанные комплексы к 1 мая. Однако в реальности все будет зависеть от погодных условий. Если будут заморозки, то запуск состоится позже.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, потепления в Центральной России можно будет ожидать только к 6 мая. С 30 апреля до 3 мая прогнозируется сильный ветер – до 17 м/с.
По прогнозам синоптиков, 1 мая температура ночью будет около 5-6 градусов, днем – не более 13 градусов тепла. 2 мая – примерно 10-12 градусов выше нуля.