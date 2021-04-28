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Когда в Туле включат фонтаны?
Фото из архива Myslo.ru

Когда в Туле включат фонтаны?

Установившаяся в Центральной части России и Тульской области в частности осенняя погода может изменить планы по запуску фонтанов.

В Туле завершаются работы по расконсервации шести фонтанов:

  • у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза»,
  • в сквере им. Л. Н. Толстого,
  • в сквере у Тульского академического театра драмы,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Октябрьском сквере,
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества».

В пресс-службе администрации Тулы сегодня сообщили, что в планах запустить фонтанные комплексы к 1 мая. Однако в реальности все будет зависеть от погодных условий. Если будут заморозки, то запуск состоится позже.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, потепления в Центральной России можно будет ожидать только к 6 мая. С 30 апреля до 3 мая прогнозируется сильный ветер – до 17 м/с. 

По прогнозам синоптиков, 1 мая температура ночью будет около 5-6 градусов, днем – не более 13 градусов тепла. 2 мая – примерно 10-12 градусов выше нуля.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:42 0
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