Астраханец пять дней назад уехал в Тулу и пропал

Поисковики просят жителей региона оказать содействие в поисках 58-летнего уроженца Астраханской области Сергея Краснова, который 23 апреля выехал в Тулу и пропал.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, лысый. Одежда: предположительно – темные спортивные штаны или джинсы, темная куртка. Передвигался на автомобиле Renault Logan цвета «мокрый асфальт».