Астраханец пять дней назад уехал в Тулу и пропал
Мужчину ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Поисковики просят жителей региона оказать содействие в поисках 58-летнего уроженца Астраханской области Сергея Краснова, который 23 апреля выехал в Тулу и пропал.
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, лысый. Одежда: предположительно – темные спортивные штаны или джинсы, темная куртка. Передвигался на автомобиле Renault Logan цвета «мокрый асфальт».
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (967) 660-88-82 или 112.
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