Фото: пресс-служба ВК «Тулица».
Александр Перепёлкин останется главным тренером ВК «Тулица»
Новый сезон станет для специалиста четвертым по счету.
Волейбольный клуб «Тулица» продлил контракт с главным тренером Александром Перепёлкиным. Александр Николаевич тренирует «Тулицу» с 2018 года. Предстоящий сезон станет для него четвертым в качестве главного наставника тульских волейболисток.
Напомним, ранее стало известно, что «Тулица» прекратила сотрудничество с пятью спортсменками.
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