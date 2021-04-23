Александр Перепёлкин останется главным тренером ВК «Тулица»

Фото: пресс-служба ВК «Тулица».

Новый сезон станет для специалиста четвертым по счету.

Волейбольный клуб «Тулица» продлил контракт с главным тренером Александром Перепёлкиным. Александр Николаевич тренирует «Тулицу» с 2018 года. Предстоящий сезон станет для него четвертым в качестве главного наставника тульских волейболисток.

Напомним, ранее стало известно, что «Тулица» прекратила сотрудничество с пятью спортсменками.