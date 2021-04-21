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Пять спортсменок покинули волейбольную «Тулицу»

Пять спортсменок покинули волейбольную «Тулицу»

По разным причинам клуб разорвал контракты со спортсменками.

ВК «Тулица» прекратил сотрудничество с пятью игроками. Речь идёт о капитане команды Марианне Носовой (играла на позиции связующей), Ольге Фроловой (доигровщик), Наталье Фроловой (доигровщик), Татьяне Симанихиной (либеро) и Юлии Первухиной (центральная блокирующая). О причинах такого решения не сообщается.

«Самый грустный момент, это когда нужно расставаться и, увы... Сегодня именно такой день! Мы хотим сказать слова огромной благодарности каждому из игроков, которые покидают наш клуб! Но все вы знаете, что «Тулица» в первую очередь – семья, именно поэтому, вы навсегда останетесь частью нашей команды. А мы в свою очередь, будем, как и прежде, следить за успехами в вашей карьере», – сообщает официальная группы «Тулицы» «ВКонтакте».

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