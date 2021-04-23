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В Туле определили лучших десантников-оружейников
Фото: пресс-служба 106-й гвардейской дивизии ВДВ

В Туле определили лучших десантников-оружейников

На базе 106-й гвардейской дивизии ВДВ состоялся заключительный этап профессионального конкурса среди военнослужащих.

В рамках конкурса на «Мастера-оружейника» на полигоне «Тесницкое» тульского воздушно-десантного соединения состоялся финальный этап соревнования среди ремонтных взводов вооружения ВДВ.

В нём приняли участие лучшие представители ремонтных подразделений вооружения ВДВ из Тулы, Иваново, Ульяновска, и Уссурийска – более 60 военнослужащих.

На первом этапе конкурса прошли соревнования по ремонту 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А, затем участники должны были привести в порядок 23-мм зенитную установку ЗУ-23. На третьем этапе десантники-оружейники ремонтировали РСЗО  «Град», затем прошёл оружейный биатлон и заключительный – пятый этап конкурса.

Главный судья соревнований – представитель командования ВДВ России полковник Ильгиз Ахмадиев поздравил участников и поблагодарил личный состав за высокие результаты. Первое место заняли тульские десантники-оружейники, второе досталось ремонтникам из Иваново, на третьем – представители Ульяновской области.

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