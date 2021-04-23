В Тульской области двое мужчин украли 96 метров железнодорожных рельсов
Часть добычи они успели сдать на металлолом, но были задержаны полицейскими.
Следователи линейного отдела МВД России на станции «Тула» завершили расследование уголовного дела о хищении 96 метров рельсов на перегоне между станциями «Горбачево» и «Арсеньево». К краже причастны мужчины 46 и 37 лет.
Обнаружив неэксплуатируемую железнодорожную ветку, они решили срезать рельсы, чтобы сдать их в пункт приёма чёрных металлов. К незаконной операции они готовились основательно – взяли с собой газовый резак и другие необходимые инструменты.
Сначала злоумышленники распилили часть рельса на 40 метровых отрезков, загрузили их в машину и сдали в скупку. Отметив успешную вылазку, они решили повторить успех – срезали ещё 40 метров. На третий раз, когда воришки загрузили в фургон 16 кусков металла, их задержали полицейские.
В общей сложности подельники похитили почти шесть тонн металла общей стоимостью более 110 тысяч рублей. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оно передано на рассмотрение в суд.