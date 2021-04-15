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ЦСКА заплатит 100 тыс. рублей за сломанные болельщиками сиденья на стадионе в Туле
Фото пресс-службы «Арсенала».

ЦСКА заплатит 100 тыс. рублей за сломанные болельщиками сиденья на стадионе в Туле

Фанаты армейцев поломали 84 кресла.

По итогам кубкового матча «Арсенал» — ЦСКА Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд дисциплинарных решений. Напомним, игра состоялась в Туле 8 апреля.

За массовые нарушения зрителями требований Санитарного регламента Кубка России оружейников оштрафовали на 5000 рублей. Аналогичный штраф за своих болельщиков получил и московский клуб.

Кроме того, разгоряченные фанаты армейцев поломали на трибунах стадиона 84 сиденья. За это ЦСКА выплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Клубу придется заплатить 20 тысяч рублей и за использование пиротехники болельщиками.

Напомним, также за неспортивное поведение тренер ЦСКА Василий Березуцкий дисквалифицирован на два матча Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.

«За оскорбительное поведение в адрес соперника и угрозу причинения вреда» футболисты «Арсенала» Гурам Аджоев и Гиа Григалава дисквалифицированы на три матча Кубка. По сообщениям СМИ, игроки обещали «проломить голову» тренерам ЦСКА.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:24 +3
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