ЦСКА заплатит 100 тыс. рублей за сломанные болельщиками сиденья на стадионе в Туле
Фанаты армейцев поломали 84 кресла.
По итогам кубкового матча «Арсенал» — ЦСКА Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес ряд дисциплинарных решений. Напомним, игра состоялась в Туле 8 апреля.
За массовые нарушения зрителями требований Санитарного регламента Кубка России оружейников оштрафовали на 5000 рублей. Аналогичный штраф за своих болельщиков получил и московский клуб.
Кроме того, разгоряченные фанаты армейцев поломали на трибунах стадиона 84 сиденья. За это ЦСКА выплатит 100 тысяч рублей штрафа.
Клубу придется заплатить 20 тысяч рублей и за использование пиротехники болельщиками.
Напомним, также за неспортивное поведение тренер ЦСКА Василий Березуцкий дисквалифицирован на два матча Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
«За оскорбительное поведение в адрес соперника и угрозу причинения вреда» футболисты «Арсенала» Гурам Аджоев и Гиа Григалава дисквалифицированы на три матча Кубка. По сообщениям СМИ, игроки обещали «проломить голову» тренерам ЦСКА.