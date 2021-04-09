«Арсенал» – ЦСКА: оружейники не заслуживали поражения

Текст Сергея Малютина.

Туляки бились до последней минуты, но удача была на стороне армейцев.

Перед кубковой встречей тренерский штаб «Арсенала» вновь столкнулся с кадровыми потерями. В заявке на матч с ЦСКА не оказалось Максима Беляева, Николая Рассказова и Горана Чаушича. Но это были не все проблемы оружейников, с которыми они столкнулись. За 10 минут до стартового свистка пресс-служба туляков сообщила, что на разминке повреждение получил Лука Джорджевич, его место в старте занял Кирилл Панченко.

В составе армейского клуба тоже не обошлось без травм. В матче прошлого тура с «Тамбовом» москвичи остались без своего основного защитника Хёрдура Магнуссона. Новый тренер ЦСКА Ивица Олич оказался перед выбором, кому доверить место в центре обороны рядом с Дивеевым. В итоге с первых минут на поле вышел 18-летний Карпов. Как в дальнейшем показала игра, хорватский специалист принял правильное решение. В остальном состав гостей выглядел более чем боевым.

В отличие от матча трехнедельной давности, ЦСКА с первых минут оказал серьезнейшее давление на оборону туляков. На 3-й минуте счет мог открыть Чалов. Фернандес прошел по флангу и навесил во вратарскую площадь, Чалов выиграл верховую дуэль, пробил, но Шамов среагировал на удар армейца и спас команду от гола.

С каждой минутой давление и нерв игры нарастали. Москвичи контролировали игру, наседали на ворота Шамова, но не имели явных моментов, чтобы забить. Здесь отдельных слов благодарности заслуживает вся команда, которая плотно и грамотно действовала в обороне, показывая при этом запредельный настрой. Оружейники не щадили ни себя, ни соперника. Под стать им была и поддержка тульских фанатов. «Сектор Север» и «Могучий Восток» вновь объединились, как это было на предыдущем матче с ЦСКА, полностью заглушив болельщиков армейского клуба.

Под занавес первой половины арсенальцы постепенно начали выправлять ситуацию и в итоге забили. Бауэр заработал угловой, Коновалов исполнил точный пас на одиннадцатиметровую отметку, где в своем стиле Луценко головой вколотил мяч в сетку ворот Акинфеева, — 1:0.

Сравнять счет армейцы могли спустя пару минут после пропущенного гола. Эджуке технично сыграл, ложным движением ушел от защитника и пробил с левой ноги в дальний угол — Шамов среагировал и спас команду. Несмотря на явный игровой перевес столичной команды, на перерыв арсенальцы ушли победителями.

Стартовый отрезок второго тайма мало чем отличался от первой половины. Подопечные Олича продолжали давить и в итоге сравняли счет. Сигурдссон закрутил мяч высокой траектории на дальнюю штангу, где Карпов выбежал из-за спин защитников и головой пробил точно в угол, — 1:1.

После этого игра успокоилась. Команды обменялись позиционными атаками, а затем в игру вмешался арбитр. Луценко в центре поля поборолся с Дивеевым и задел защитника ЦСКА. Главный судья Михаил Вилков показал форварду желтую карточку. Для Евгения она оказалось второй, и он отправился отдыхать в раздевалку.

Оставшись в меньшинстве, футболисты обороняли свои ворота, при этом имея шансы забить. На 66-й минуте Ломовицкий прошел по центру в контратаке, покатил на Ткачева, а тот пробил по неприятной траектории в правый нижний угол. Акинфеев в прыжке перевел мяч на угловой.

Спустя несколько минут свой шанс забить получил вышедший на поле нападающий красно-синих Рондон. Венесуэлец оказался на ударной позиции перед нашими воротами, но в последний момент мяч с ноги форварда снял Бауэр.

Напряжение возрастало, а вместе с ним и давление армейцев. И на 86-й минуте оборона «Арсенала» дрогнула. Дзагоев сделал разрезающий пас на подключившегося Фернандеса, а тот, опередив Ломовицкого, уложил мяч в ворота Шамова — 1:2.

Чтобы спасти эту игру и перевести ее в серию одиннадцатиметровых ударов, у «Арсенала» с учетом добавленного времени было около 10 минут. Уже в компенсированное время Ломовицкий сделал хороший пас на Бурлака, тот выиграл верховую борьбу, скинул мяч на Костадинова, но тому помешали пробить защитники.

Спасти этот матч оружейникам так и не удалось. Армейцы продолжают свой поход за Кубком, а «Арсеналу» теперь нужно полностью сконцентрироваться на чемпионате.

После таких матчей сложно делать выводы и подводить итоги. Команда Дмитрия Парфенова показала в этой встрече, что способна биться, терпеть и показывать запредельную мотивацию.

Надеемся, к воскресной встрече с «Краснодаром» все травмированные футболисты восстановятся и команда вновь покажет запредельный настрой.

«Арсенал» — ЦСКА Москва — 1:2 (1:0)

8 апреля. Тула. Центральный стадион, 9123 зрителя. Судьи Михаил Вилков (Нижний Новгород), Роман Милюченко (Санкт-Петербург), Антон Кобзев (Москва).

Голы: Луценко (33, 1:0), Карпов (48, 1:1), Фернандес (86, 1:2).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Григалава (Пантелеев, 90), Довбня (Бурлак, 59), Хлусевич, Ломовицкий, Костадинов, Коновалов, Ткачев (К. Кангва, 70), Луценко, Панченко (Э. Кангва, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников (Тикнизян, 59), Сигурдссон (Рондон, 59), Марадишвили (Ахметов, 88), Обляков (Дзагоев, 70), Влашич, Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).

Предупреждения: Луценко (21), Щенников (23), Панченко (47), Ломовицкий (71), Тикнизян (90), Бауэр (90).

Удары (в створ): 5 (4) — 19 (9). Угловые: 3 — 8. Голевые моменты: 2 — 5.

На 55-й минуте за второе предупреждение удален Луценко.