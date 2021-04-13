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«Арсенальцев» Аджоева-младшего и Григалаву дисквалифицировали на три матча

«Арсенальцев» Аджоева-младшего и Григалаву дисквалифицировали на три матча

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

По итогам конфликта, произошедшего в подтрибунном помещении стадиона «Арсенал» после матча с ЦСКА, к представителям обеих команд применены санкции. Об этом пишет sports24.

Уточняется, что, согласно рапорту, поступившему от помощника арбитра, после завершения игры между спортсменами произошла словесная перепалка, до драки дело не дошло.

Тренер армейцев Василий Березуцкий за оскорбительное поведение дисквалифицирован: на один матч – реально, на один – условно. Также ему назначен штраф в 50 тысяч рублей и один год испытательного срока.

За угрозу причинения вреда арсенальцы Гурам Аджоев-младший и Гиа Григалава дисквалифицированы на три матча Кубка России.

Сюжет: Арсенал
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Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 19:38 +4
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