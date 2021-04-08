СМИ: Аджоев-младший и Григалава набросились на тренеров ЦСКА с угрозами «проломить голову»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Журналисты сообщают о конфликте, который случился после кубкового матча оружейников с армейцами.

По данным СМИ, футболисты тульского «Арсенала» Гурам Аджоев-младший и Гиа Григалава после матча1/4 Кубка России набросились на тренеров ЦСКА. Как пишет «Чемпионат», конфликт случился в подтрибунном помещении Центрального стадиона.

Сообщается, что игроки обещали «проломить головы» тренерам московской команды.

Однако в интервью «Спорт24» президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев опроверг эту информацию:

- Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть.

Напомним, оружейники проиграли ЦСКА со счетом 1:2. На 55-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве: Евгений Луценко получил вторую желтую карточку.