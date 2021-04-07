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«Арсенал» – ЦСКА: история противостояний

«Арсенал» – ЦСКА: история противостояний

Матч 1/4 Кубка России состоится завтра в 19.30.

Игра пройдет в Туле. В предыдущем раунде туляки сотворили сенсацию и на выезде обыграли питерский «Зенит». На гол Далера Кузяева «Арсенал» ответил забитыми мячами Кирилла Панченко и Роберта Бауэра. 

ЦСКА, в свою очередь, на «ВЭБ Арене» переиграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Ильзат Ахметов и Никола Влашич.

Рассудит команды Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут петербуржец Роман Милюченко и москвич Антон Кобзев. 

Начало матча в 19.30.

Команды встречались между собой в официальных матчах 12 раз. 8 побед у ЦСКА, четыре – у «Арсенала». 

В этом сезоне чемпионата России команды обменялись победами: в первом круге сильнее были армейцы (5:1), во втором – туляки (2:1). 

 
 

 

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