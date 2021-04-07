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Тульский умелец создал стимпанк-мотоцикл «СССР»

Тульский умелец создал стимпанк-мотоцикл «СССР»

По словам автора, почти все элементы RatBikе изготовлены вручную.

Туляк Евгений Григорьев явил миру свое новое творение. Это созданный с нуля кастом в стиле «Крыса» (RatBikе). Умелец использовал металлические трубы, листы, латунь и медь, которые были куплены новыми и затем искусственно состарены. Большинство элементов изготовлены вручную, а сердце «СССР» — двигатель от военного генератора с консервации!
 

 
Напомним, в интервью Myslo туляк рассказал, почему занялся таким творчеством, сколько денег на это уходит, где хранятся его байки и почему он стесняется кататься на собственных мотоциклах.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:49 +6
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