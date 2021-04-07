Тульский умелец создал стимпанк-мотоцикл «СССР»

Туляк Евгений Григорьев явил миру свое новое творение. Это созданный с нуля кастом в стиле «Крыса» (RatBikе). Умелец использовал металлические трубы, листы, латунь и медь, которые были куплены новыми и затем искусственно состарены. Большинство элементов изготовлены вручную, а сердце «СССР» — двигатель от военного генератора с консервации!

Напомним , в интервью Myslo туляк рассказал, почему занялся таким творчеством, сколько денег на это уходит, где хранятся его байки и почему он стесняется кататься на собственных мотоциклах.