Налоговики рассказали, кто и как должен отчитаться о доходах и что будет за неуплату

До окончания декларационной кампании остается меньше месяца. Myslo публикует самые актуальные вопросы и ответы о налоговой отчетности.

Начальник отдела камерального контроля (отдела проверки представленной отчетности) налога на доходы физических лиц и страховых взносов №1 УФНС России по Тульской области Светлана Корышева в ходе прямой линии рассказала, кто должен подать декларацию, кому положен налоговый вычет и что будет, если вовремя не отчитаться о доходах.

– Кому из туляков нужно отчитаться о доходах в этом году?

– Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить получившие доходы:

от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения,

от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале,

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду,

от предпринимательской деятельности, деятельности частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, других физических лиц, которые в законодательно установленном порядке занимаются частной практикой,

от доходов, полученных при дарении лицами, не являющимися членами семьи и близкими родственниками,

от доходов в виде выигрыша в лотерею и т. д.

Также есть категория физических лиц, которые вправе представить налоговую декларацию по НДФЛ. Для них предельного срока подачи декларации не предусмотрено, поэтому представить ее можно в любое время в течение года. Основная причина, по которой такие граждане представляют декларацию, – это в основном заявленные ими налоговые вычеты: социальные, имущественные, стандартные (если в течение 2020 года они не предоставлялись либо предоставлялись в меньшем размере).

Кроме того, подать декларацию физическое лицо вправе и по иным причинам (например, для перерасчета налога в связи с получением статуса резидента РФ). При этом налогоплательщик, заявивший в декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить ее не позднее 30 апреля 2021 года.

– Декларационная кампания этого года проходит по прежним правилам или есть какие-то изменения, особенности? На что следует обратить внимание?

– Особенностью декларационной кампании 2021 года является то, что если граждане самостоятельно не отчитаются по доходам, полученным в 2020 году, не позднее 30 апреля 2021 года, то после 15 июля налоговый орган сам исчислит сумму НДФЛ на основе имеющихся документов и сведений о налогоплательщике и его доходах, получаемых в рамках ст. 85 НК РФ, а также иной информации, поступающей в налоговые органы из внешних источников, и предъявит исчисленную сумму налогоплательщику.

– В каком порядке представляются налоговые декларации?

– Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика. При этом, учитывая прошедшую реорганизацию налоговых органов Тульской области, жители нашего региона могут подать декларации в любой операционный зал независимо от места жительства на территории Тульской области. Подробная информация об адресах и контактах размещена на официальном сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) в разделе «Контакты». Декларация может быть представлена на бумажном носителе или в электронном виде.

Представить декларацию в налоговый орган можно лично или через доверенное лицо, действующее на основании доверенности. Кроме этого можно направить декларацию по почте (с описью вложения). Если оно отправляется по почте в последний день подачи декларации, то есть 30 апреля 2021 года, важно, чтобы на штемпеле конверта стояла дата отправки «30 апреля 2021 года», – это подтверждает, что декларация представлена вовремя и никаких штрафных санкций за ее несвоевременное представление применяться не будет.

Обращаю внимание: срок уплаты налога, исчисленного в декларации, – не позднее 15 июля 2021 года.

Также очень удобно представить декларацию в электронном виде через операторов электронного документооборота или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, на сайте ФНС России можно воспользоваться специальной программой «Декларация», которая позволяет автоматически формировать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

– Большая категория тех, кто обязан подать декларацию, — это граждане, которые получили доход от продажи имущества. В каких случаях им не нужно отчитываться и платить налоги?

– Это самый многочислен­ный и наиболее распространенный источник дохода, по которому есть обязанность представления декларации 3-НДФЛ. Обращаю внимание: есть исключения из этих правил.

В отдельных случаях срок владения имуществом, свыше которого нет обязанности в представлении декларации, составляет 3 года. Данный срок установлен для имущества, в отношении которого соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

право собственности получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника;

право собственности получено в результате приватизации;

право собственности на недвижимость получено в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

если продаваемое жилое помещение является единственным (включая совместную собственность супругов). При этом не учитывается жилое помещение, приобретенное в течение 90 календарных дней до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение.

В остальных случаях срок владения, по истечении которого доход от продажи недвижимости не подлежит налогообложению, составляет 5 лет.

– Какая ответственность за непредставление декларации в установленный срок?

– Ответственность предусмотрена статьей 119 НК РФ. Размер штрафа – 5% от не уплаченной вовремя суммы за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000 рублей.