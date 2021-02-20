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Тульский «Арсенал» выбил «Зенит» из Кубка России
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» выбил «Зенит» из Кубка России

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу туляков.

На «Газпром-Арене» состоялась встреча питерского «Зенита» с тульским «Арсеналом». Матч прошёл в рамках Кубка России. Счёт открыли питерцы – на 19-й минуте мяч в ворота канониров отправил Кузяев. Спустя шесть минут Панченко отыгрался – 1:1.

На 36-й минуте Бауэр точным ударом с одиннадцатиметровой отметки поразил ворота «Зенита». Во втором тайме Евгений Луценко попытался закрепить успех, но после просмотра VAR забитый им мяч не был засчитан. Несмотря на добавленные к основному времени пять минут, питерцы так и не смогли исправить ситуацию – матч завершился победой «Арсенала».

 

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