Тульский «Арсенал» выбил «Зенит» из Кубка России

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

На «Газпром-Арене» состоялась встреча питерского «Зенита» с тульским «Арсеналом». Матч прошёл в рамках Кубка России. Счёт открыли питерцы – на 19-й минуте мяч в ворота канониров отправил Кузяев. Спустя шесть минут Панченко отыгрался – 1:1.

На 36-й минуте Бауэр точным ударом с одиннадцатиметровой отметки поразил ворота «Зенита». Во втором тайме Евгений Луценко попытался закрепить успех, но после просмотра VAR забитый им мяч не был засчитан. Несмотря на добавленные к основному времени пять минут, питерцы так и не смогли исправить ситуацию – матч завершился победой «Арсенала».