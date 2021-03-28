В Тульской области за год выросло число детских хоккейных команд

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Турнир среди детских команд проводился в честь советского хоккеиста и заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. В играх приняли участие порядка 320 юных хоккеистов из 19 команд Тульской области – почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

В сезоне-2020/2021 в турнире участвуют ребята из 9 муниципальных образований, в следующем году география расширится за счёт развития инфраструктуры хоккея.

Участников приветствовал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он отметил, что растущая популярность хоккея в регионе - результат планомерной реализации программы развития этого вида спорта, разработанной по инициативе Алексея Дюмина:

– Создаются новые объекты для занятия хоккеем, а под брендом «Академии Михайлова» в следующем сезоне наша команда будет играть в Высшей хоккейной лиге. Я уверен, что многих участников сегодняшнего турнира мы скоро увидим в качестве профессиональных хоккеистов, представляющих Тульскую область, – сказал Сергей Егоров.

Соревнования проводились на 8 открытых площадках. Всего в регионе сейчас 83 хоккейные коробки. В 2021 году в Тульской области установят ещё 25 спортивных площадок с хоккейными бортами по программе «Газпром – детям». Кроме того, хоккеисты смогут тренироваться в новом открытом ФОКе на Центральном стадионе Тулы, который откроется в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

На церемонии закрытия призёрам и участникам соревнований, а также победителям детского творческого конкурса «Золотая шайба – путь чемпионов» вручили награды. Завершилось мероприятие торжественным гала-матчем между сильнейшими командами турнира.